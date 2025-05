Castillo: “No hablamos de personas, discutimos ideas”

En el marco de las elecciones de este 11 de mayo, Alberto Castillo, candidato a senador por Capital del Frente Liberal Salteño, expresó que el acto electoral representa una oportunidad clave para que la ciudadanía ejerza su derecho con responsabilidad. “Más que una obligación, es una responsabilidad como ciudadano participar de esta transformación de la provincia”, afirmó.

Consultado sobre posibles tensiones con otros sectores, Castillo aseguró que su espacio se enfoca en propuestas y no en discusiones personales. “La gente no vota espacios políticos, vota personas, vota candidatos y vota propuestas. Nosotros no hablamos ni de personas ni de partidos políticos, discutimos ideas”, sostuvo. A su entender, la falta de fundamentos suele derivar en agresiones, pero remarcó que no se involucra en ese tipo de disputas.

Castillo consideró que Salta atraviesa un momento relevante. “Es un momento muy importante. Qué lindo poder votar, ser ciudadano salteño y poder ser elegido. Eso es un acto de la democracia que tenemos que resguardar”, declaró. En ese sentido, instó a la participación activa para sostener el rumbo de transformación que, según expresó, la provincia necesita.

En cuanto a su mirada sobre el funcionamiento actual del poder legislativo, el candidato fue crítico. “Nosotros entendemos que la legislatura en este momento no está cumpliendo su función. Salta perdió competitividad e institucionalidad frente a otras provincias, especialmente en el sector privado y empresarial”, analizó. Relacionó esta situación con la pérdida de empleo y la reducción de pequeñas y medianas empresas.

Por último, Castillo explicó que su frente surgió hace apenas dos meses, pero cuenta con un armado provincial sólido. “Estamos trabajando en toda la provincia. Esto recién comienza”, afirmó, y añadió que buscan instalar una agenda que refuerce los pilares del Estado, como salud, educación y seguridad. “La gente va a votar por quienes entiendan que representan una idea de transformación”, concluyó.