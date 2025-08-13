La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs.
En agosto, se celebran los aniversarios de los Centro de Convenciones de Salta y de Cafayate
Destacan la decisión estratégica del gobierno de sostener una actividad de oportunidades para potenciar la oferta turística reuniones, aunque advierten “preocupaciones respecto al posicionamiento” y al “movimiento moderado” de la actividad en el interior del país.Salta13/08/2025Mariana Frías
Este mes se celebra el 18° aniversario del Centro de Convenciones Salta y el 1° aniversario del Centro de Convenciones Cafayate, una infraestructura de vanguardia emplazada en el corazón
“Es un año muy importante para seguir potenciando y demostrando esta visión y esta decisión estratégica del gobierno de la provincia, de sostener durante dieciocho años una actividad de oportunidades, trabajar con el Centro de Convenciones Cafayate como oferta desde el Norte argentino para toda la oferta turística y del turismo de reuniones”, expresó en ‘Desafío’ la presidenta del Centro de Convenciones de Salta, Andrea Pieve.
Puntualizando en el Centro de Convenciones de Cafayate, Pieve detalló que se desarrollaron más de 40 eventos, y que cuenta con un equipo de trabajo conjunto con el de Salta.
“La comunidad local y a los proveedores locales nos acompañan, es un desafío permanente el trabajo en un destino tan importante y tan posicionado como Cafayate, también es muy cómodo porque es un lugar inspirador, con un bello paisaje, que genera en la gente placer de concurrir”, señaló.
Turismo de Reuniones
Consultada sobre la realidad actual del Turismo de Reuniones en el interior del país, la presidenta del Centro de Convenciones de Salta, Andrea Pieve, señaló que es una “actividad moderada en los últimos meses” con “preocupaciones respecto al posicionamiento y las decisiones que toman las instituciones, las empresas, con respecto al desarrollo de sus eventos”.
“El interior tiene una actividad más tranquila y más moderada que en otros años. Salta siempre está dentro de los cinco destinos más importantes y más elegidos para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, pero si lo miramos con respecto a Buenos Aires y a Córdoba, sí tenemos menos cantidad de propuestas”, expresó.
Pieve atribuyó esa diferencia cuantitativa a los costos en traslados, transporte y alojamiento, dentro de un contexto económico nacional complejo. “En la actividad turística hemos tenido algunos sacudones importantes, no es que hay menos eventos sino que la decisión es quedarse en Córdoba o Buenos Aires, donde están los mayores centros de personas que pueden vincularse”, explicó.
Gobierno, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa e intendentes avanzaron en la diagramación de acciones y proyectos para ampliar la formación de profesionales. “Reafirmo mi compromiso con la salud pública. Siempre ha sido prioridad y política de Estado”, dijo el mandatario.
Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.