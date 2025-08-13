El operativo tendrá lugar mañana 14 de agosto, de 9 a 13 en el barrio 20 de Junio y en el asentamiento Tinkunaku. El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales. En caso de lluvia se reprogramará.
Advierten una deuda de más de $40 millones en el Colegio de Maestros Mayores de Obra
Tras un informe de la Junta de Transición del Colegio, Gabriel Barbito Torres, candidato a vicepresidente, señaló que además se conocieron juicios, contratos impagos y otras irregularidades. “La institución está en un estado caótico”, dijo.Salta13/08/2025Mariana Frías
Este martes se realizó una reunión en la sede del Colegio de Maestros Mayores de Obra de Salta, donde la Junta de Transición presentó un informe detallado sobre la situación financiera de la institución.
“La institución está en un estado caótico, hay una deuda bastante grande, hay juicios, despidieron gente, contrataron abogados, contadores y no les pagaron. Hay una deuda de un básico de 40 millones a 50 millones” detalló en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el candidato a vicepresidente y expresidente del Colegio, Gabriel Barbito Torres.
Barbito Torres criticó duramente a la gestión saliente por no haber presentado balances, ni haber convocado a elecciones en el plazo establecido, lo que llevó a la conformación de una Junta de Transición, que -según dijo- no fue recibida de la mejor manera. "Ni siquiera le entregaron la llave, la hicieron esperar 24 horas y solo le dieron la de la puerta principal", relató.
En ese sentido, resaltó la importancia de las próximas elecciones a realizarse el próximo 10 de septiembre en la delegación de Orán y el 11 de septiembre en Salta Capital, indiciando que la principal tarea de las nuevas autoridades será realizar una "auditoría general" para determinar la deuda total y las responsabilidades. "Cada día que pasa van descubriendo otra cosa porque llega otro acreedor, llega otro juicio, no se sabe a ciencia cierta", señaló.
El presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, describió un "gobierno alineado y con ganas de apostar" al sector. También manifestó la preocupación compartida por el cierre de la Secretaría Pyme y la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
El presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, advirtió que la principal amenaza para el sector es la falta de consumo, y enfatizó que "no se puede competir con China", por lo que la salida es la reconversión y el agregado de valor.
Se trata de un espacio donde podrán participar jóvenes de la Capital, de entre 16 y 30 años. Se conformará una comisión de concejales para acompañar al Foro y establecer políticas públicas destinadas a la juventud.
En agosto, se celebran los aniversarios de los Centro de Convenciones de Salta y de Cafayate
Destacan la decisión estratégica del gobierno de sostener una actividad de oportunidades para potenciar la oferta turística reuniones, aunque advierten “preocupaciones respecto al posicionamiento” y al “movimiento moderado” de la actividad en el interior del país.
La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.