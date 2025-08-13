Advierten una deuda de más de $40 millones en el Colegio de Maestros Mayores de Obra

Este martes se realizó una reunión en la sede del Colegio de Maestros Mayores de Obra de Salta, donde la Junta de Transición presentó un informe detallado sobre la situación financiera de la institución.

“La institución está en un estado caótico, hay una deuda bastante grande, hay juicios, despidieron gente, contrataron abogados, contadores y no les pagaron. Hay una deuda de un básico de 40 millones a 50 millones” detalló en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el candidato a vicepresidente y expresidente del Colegio, Gabriel Barbito Torres.

Barbito Torres criticó duramente a la gestión saliente por no haber presentado balances, ni haber convocado a elecciones en el plazo establecido, lo que llevó a la conformación de una Junta de Transición, que -según dijo- no fue recibida de la mejor manera. "Ni siquiera le entregaron la llave, la hicieron esperar 24 horas y solo le dieron la de la puerta principal", relató.

En ese sentido, resaltó la importancia de las próximas elecciones a realizarse el próximo 10 de septiembre en la delegación de Orán y el 11 de septiembre en Salta Capital, indiciando que la principal tarea de las nuevas autoridades será realizar una "auditoría general" para determinar la deuda total y las responsabilidades. "Cada día que pasa van descubriendo otra cosa porque llega otro acreedor, llega otro juicio, no se sabe a ciencia cierta", señaló.