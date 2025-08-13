Concejales aprobaron la creación del Foro de Jóvenes Líderes Políticos

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que prevé la creación del Foro de Jóvenes Líderes Políticos en la ciudad de Salta.

“Se busca crear un espacio donde todos los jóvenes se puedan reunir, trabajar políticas y poner en la agenda los temas”, explicó la concejal Elisea Sarapura al momento de informar sobre la iniciativa.

Señaló, en tanto, que el espacio estará conformado por jóvenes que residan en la ciudad y que tengan entre 16 y 30 años.

“Podrán crear un reglamento interno donde puedan establecer sus normas y sanciones”, apuntó la edil, y, finalizando, indicó que se conformará una comisión especial en el Concejo para posibilitar la capacitación y formación de los jóvenes; “la idea es que participen los concejales de distintos partidos políticos y que a los jóvenes se los acompañe. Buscamos fortalecer la participación juvenil”, finalizó.