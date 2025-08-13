El operativo tendrá lugar mañana 14 de agosto, de 9 a 13 en el barrio 20 de Junio y en el asentamiento Tinkunaku. El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales. En caso de lluvia se reprogramará.
Salta busca fortalecer el sector Pyme y potenciar su posición estratégica
El presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, describió un "gobierno alineado y con ganas de apostar" al sector. También manifestó la preocupación compartida por el cierre de la Secretaría Pyme y la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.Salta13/08/2025
Provincia se reunió con la nueva directiva de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, para coordinar una agenda de trabajo conjunta.
“Encontramos un gobierno alineado y con ganas de apostar a esta a esta matriz de las pymes, que somos una estructura sensible, que necesitamos de un ecosistema positivo, de cámaras que apoyen, trabajar en conjunto y una provincia que nos que nos revalorice”, indicó en Aries el presidente de la Cámara, Darío Pellegrini.
Así mismo, hizo hincapié en el rol de la cámara como motor de desarrollo, no solo para sus miembros, sino para toda la provincia. “Cuando hacemos un evento, traccionamos gente a Salta, eso trae turismo, trae reinversión en la provincia y ayuda un poco a esta a esta falta de consumo que es nuestra gran problemática de hace un poco más de un año”, dijo.
Por otro lado, Pellegrini enumeró los principales pedidos al Gobierno provincial, que incluyen alivio fiscal, control del comercio ilegal y el acompañamiento a políticas que promuevan la exención impositiva y la realización de eventos.
Además, manifestó la preocupación compartida por el cierre de la Secretaría Pyme y la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. “Tenemos una provincia crítica con algunas de las políticas del gobierno nacional que nos puede ayudar a recomponer algunas instituciones que consideramos importantes en el ecosistema”, cerró.
El presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, advirtió que la principal amenaza para el sector es la falta de consumo, y enfatizó que "no se puede competir con China", por lo que la salida es la reconversión y el agregado de valor.
Se trata de un espacio donde podrán participar jóvenes de la Capital, de entre 16 y 30 años. Se conformará una comisión de concejales para acompañar al Foro y establecer políticas públicas destinadas a la juventud.
Advierten una deuda de más de $40 millones en el Colegio de Maestros Mayores de Obra
Tras un informe de la Junta de Transición del Colegio, Gabriel Barbito Torres, candidato a vicepresidente, señaló que además se conocieron juicios, contratos impagos y otras irregularidades. “La institución está en un estado caótico”, dijo.
En agosto, se celebran los aniversarios de los Centro de Convenciones de Salta y de Cafayate
Destacan la decisión estratégica del gobierno de sostener una actividad de oportunidades para potenciar la oferta turística reuniones, aunque advierten “preocupaciones respecto al posicionamiento” y al “movimiento moderado” de la actividad en el interior del país.
La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.