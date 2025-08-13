Salta busca fortalecer el sector Pyme y potenciar su posición estratégica

Provincia se reunió con la nueva directiva de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, para coordinar una agenda de trabajo conjunta.

“Encontramos un gobierno alineado y con ganas de apostar a esta a esta matriz de las pymes, que somos una estructura sensible, que necesitamos de un ecosistema positivo, de cámaras que apoyen, trabajar en conjunto y una provincia que nos que nos revalorice”, indicó en Aries el presidente de la Cámara, Darío Pellegrini.

Así mismo, hizo hincapié en el rol de la cámara como motor de desarrollo, no solo para sus miembros, sino para toda la provincia. “Cuando hacemos un evento, traccionamos gente a Salta, eso trae turismo, trae reinversión en la provincia y ayuda un poco a esta a esta falta de consumo que es nuestra gran problemática de hace un poco más de un año”, dijo.

Por otro lado, Pellegrini enumeró los principales pedidos al Gobierno provincial, que incluyen alivio fiscal, control del comercio ilegal y el acompañamiento a políticas que promuevan la exención impositiva y la realización de eventos.

Además, manifestó la preocupación compartida por el cierre de la Secretaría Pyme y la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. “Tenemos una provincia crítica con algunas de las políticas del gobierno nacional que nos puede ayudar a recomponer algunas instituciones que consideramos importantes en el ecosistema”, cerró.