Bernardo Biella: “Hay interés de la familia salteña por votar”

Durante la jornada electoral de este domingo 11 de mayo, el candidato a senador provincial Bernardo Biella, por el Frente Unidos por Salta y Vamos Salta, recorrió escuelas cercanas a su clínica y confirmó el desarrollo normal del proceso en los establecimientos visitados.

“Se habilitaron normales con todos los presidentes de mesa, todo esto cerca del parque 20 de febrero”, explicó Biella tras una recorrida matutina. También recibió reportes positivos desde distintas localidades del interior. “Gracias a Dios, hay una buena concurrencia en algunas mesas, lo que es importante porque habla de que hay interés de la familia salteña para ir a votar”, aseguró.

Respecto a la campaña, Biella remarcó que fue breve pero intensa. “Dentro de lo que es mi trabajo como candidato pude recorrer casi todos los barrios”, señaló. Además, destacó la labor de los postulantes de su espacio: “Tengo candidatos para diputados, concejales y convencionales que generaron gran cantidad de actividades”.

El candidato valoró la posibilidad de conversar directamente con la ciudadanía y recoger sus inquietudes. “Pude hablar y escuchar cuáles son sus ideas, sus quejas y sus pedidos para este 2025 y adelante”, dijo. Esta conexión, sostuvo, demuestra el interés social por participar más allá de los pronósticos de apatía.

Finalmente, Biella rechazó la idea de un supuesto alejamiento entre la sociedad y la política. “Hemos sido bien recibidos en todos los lugares donde fuimos. No he sufrido agravios ni improperios en ningún lugar, y eso me agrada mucho. Habla de que estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.