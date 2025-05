Privatización y eficiencia: el plan del Frente Liberal  Salteño para el  San Miguel y el Parque San Martín

Con un discurso centrado en la eficiencia y la inversión privada, Nicolás Kripper, candidato a convencional municipal del Frente Liberal Salteño, propuso una reforma estructural en la gestión municipal. “Queremos hacer más eficiente el Estado, quitar aquello que no esté rindiendo y dar herramientas al intendente para concesionar espacios públicos”, afirmó en Día de Miércoles.

Kripper fue directo al mencionar al Mercado San Miguel como primer caso testigo. “No, sí rinde, pero no ingresa a las arcas municipales. Entonces, ¿por qué no que algún particular lleve adelante la concesión y que pague una muy buena renta?”, propuso. No se limitó al histórico mercado: también apuntó a los mercaditos barriales y a la Terminal de Ómnibus, describiendo un panorama de abandono prolongado por sucesivas gestiones.

La iniciativa se enmarca en la próxima reforma de la Carta Orgánica Municipal, que, según Kripper, “no se toca desde 1988”. Aseguró que se buscará actualizar 35 de los 121 artículos y señaló que “es la Constitución de la ciudad, y hace décadas está congelada”. La privatización, para el Frente Liberal, aparece como sinónimo de modernización.

Además, propuso intervenir el Parque San Martín, al que describió como un espacio degradado. “Es el pulmón verde más importante de la ciudad. Hace años tenía un restaurante en el lago, era agradable visitarlo. Hoy son pocos los que se animan a ir”, lamentó. Para Kripper, la privatización no solo tendría beneficios económicos: “Principalmente creemos que va a ser más eficiente”.

Finalmente, reivindicó los valores liberales de su espacio: “Libertad, transparencia y equilibrio fiscal. Queremos generar prosperidad dando condiciones jurídicas, económicas y fiscales para que el sector privado cree empleo”.