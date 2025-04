Emergencia por gripe en Salta: Salud pide denunciar a los médicos que se ausenten de las guardias

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, solicitó públicamente que los ciudadanos denuncien a los médicos que no cumplan sus turnos de guardia en hospitales y centros de salud. "Pido, por favor, que si llegan a un lugar y no hay médico de guardia, hagan la denuncia en el Ministerio de Salud Pública. Vamos a tomar las medidas correspondientes", afirmó en diálogo con Aries.

Mangione explicó que los hospitales cuentan con triage para clasificar las urgencias en códigos rojo, amarillo y verde, priorizando los casos de riesgo de vida. Además, llamó a la población a utilizar los centros de salud de cabecera, que fueron reforzados para brindar atención las 24 horas. "La gente estaba acostumbrada a que nunca hubiese nadie. Ahora pedimos que denuncien, porque queremos que el servicio funcione como corresponde", enfatizó.

En cuanto a la situación epidemiológica, el ministro informó que si bien circula la misma cepa H1N1 del año pasado, aún no se han confirmado nuevas variantes. "No estoy diciendo que no existan, pero estamos en etapa de investigación", aclaró.

Mangione destacó que el virus es altamente contagioso y pidió conciencia social.

También advirtió que la atención de pacientes con obra social en hospitales públicos aumentó cerca de un 60%, debido a la calidad del servicio y las demoras en la atención privada.