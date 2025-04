Enfermedades respiratorias: faltan vacunas en el Materno Infantil

En medio de una creciente demanda por enfermedades respiratorias, el Dr. Eduardo Calvo, director médico del Hospital Público Materno Infantil, descartó un faltante general de vacunas. “Puede haber una demora en la llegada de algunas vacunas, pero no están todas en falta. Esto es una cuestión de tiempo transitorio, no tiene que ver con una falta de vacunas”, afirmó en diálogo con Aries.

Calvo señaló que la distribución depende del Ministerio de Salud Pública y su programa de inmunizaciones, que maneja los tiempos de pedido y entrega. “No conozco cuáles son los tiempos del programa, pero se estuvieron proveyendo”, aseguró. Sin embargo, puso el foco en la prevención como herramienta principal para frenar los contagios.

“La prevención pasa por evitar lugares concurridos si se está enfermo, usar barbijo al toser o estornudar, lavarse las manos y no exponer a personas vulnerables”, explicó. También envió un mensaje a las familias: “Pedirles a los papás, por favor, que si sus hijos están enfermos no los trasladen a la escuela. La escuela es un núcleo cerrado y los chicos no toman todas las medidas que sí podemos tomar los adultos”.

Además, instó a la comunidad educativa a involucrarse: “Si ven que sus alumnos están cursando una patología, que hablen con los padres y los retiren de la escuela. De esta manera vamos a poder evitar la transmisión de persona a persona”.

Por último, Calvo advirtió sobre el estado de ocupación del hospital. “Las salas de internación común tienen alrededor de un 90% de ocupación. Esto varía día a día, pero cuando uno tiene pacientes que no puede movilizar, se genera un cuello de botella. No tenemos cómo asistirlos si no logramos liberar camas”, advirtió.