Tucumán: más de 60 chicos se intoxicaron en una escuela

Las autoridades investigan un caso de posible envenenamiento con alguna sustancia que afectó a más de 60 estudiantes de la Secundaria N° 44 en el pueblo San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán. El presunto responsable, un estudiante de 17 años, había sido demorado, pero luego fue liberado.

Este miércoles, después de las 8:00, varios estudiantes de entre 12 y 17 años comenzaron a descompensarse después de tomar la chocolatada que sirven en el colegio.

Algunos convulsionaron, unos vomitaban y otros, incluso, se desmayaron, como la hija de Lorena. La adolescente de 12 años está viviendo con su padre en Tucumán y su madre, que vive en Buenos Aires, informó del caso a TN y la gente. “Mi hija estuvo internada con suero. Le dieron unas pastillas y ahora está en la casa, en observación, porque ve borroso”, aseguró.

“En principio, pensaron que era una intoxicación, pero con el transcurso del tiempo, vieron que era en masa, los chicos tenían las pupilas dilatadas, lo que nos hizo pensar que era algún tipo de droga”, alertó el padre de la nena, Óscar O.. “Hay muchos chicos con ataques de pánico y temblores que no eran síntomas de intoxicación”, insistió.

Según contó el hombre, los jóvenes señalan a un “alumno que puso algo, que no se sabe si es droga o si es veneno, en una de las ollas de la leche para la chocolatada”. De acuerdo con los padres de los otros estudiantes, se trata de un joven “que ya tiene antecedentes de problemas de conducta y que lo habían expulsado de ese colegio y lo volvieron a tomar”.

Tanto su hija como los demás estudiantes fueron trasladados al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, pero al tratarse de un lugar de asistencia de poca capacidad, colapsó por la cantidad de pacientes. “Llegamos al CAPS y ya había más de tres chicos que se les notaba más graves. A la media hora, el CAPS se desbordó de chicos que venían caminando solitos porque la directora los mandó a la casa”, relató el padre.

Gabriela Vázquez, jefa de la comisaría de San Pedro de Colalao, informó al medio local Contexto que la directora de la Secundaria, Adriana Barrionuevo, radicó la denuncia que tres chicas “ingresaron [al colegio] con síntomas raros que no coincidían con los de una intoxicación por alimentos. Además, desde la dirección de la escuela señalaron que habría un alumno que estaría ofreciendo sustancias. Luego, el número de alumnos con distintos síntomas llegó a 20 y el CAPS se vio sobrepasado”.

Sin embargo, el hombre respaldó la versión de los estudiantes que vieron “al chico entrar a la cocina”. “La directora dijo que los intoxicados no habían desayunado ahí, pero todos los chicos van a desayunar allá. Si venían intoxicados de su casa, hubiese sido una sola persona, pero en este caso, fue en masa. No hay otra forma, todos tenían el mismo síntoma, ojos dilatados, temblores, fiebre. No queremos que digan que fue una intoxicación normal. Por algo, la policía allanó la casa de ese chico”, remarcó.

Además, el padre de Lorena se quejó de la manera en que actuó Barrionuevo ante el hecho. “La directora salió en un reportaje a decir que ella hizo el protocolo normal, que ella vio que eran tres alumnos con síntomas de intoxicación, llamaron a la ambulancia, que eso es lo único que pudo hacer. Pero en realidad, llevaron a los chicos a la calle, les dijeron que se fueran a sus casas. Los chicos se iban cayendo en la vereda. A mí me avisaron a las 8:35 y ya había más de 15 alumnos tirados en el patio del colegio. No puede mandar a la casa a los chicos en ese estado”, reclamó Ovejero.

Las denuncias se radicaron en la comisaría de San Pedro de Colalao y le aseguraron que van a continuar con la investigación. En tanto, los padres siguen esperando los resultados toxicológicos.

Por otro lado, el Ministro de Salud Pública de la provincia, Luis Medina Ruiz, se trasladó al pueblo para evaluar el caso. En el transcurso del día, su cartera informó que los estudiantes presentaron síntomas “como cefalea, sensación de lipotimia (mareos), náuseas y/o vómitos”. Siete pacientes fueron derivados al Hospital de Trancas y tres se autorreferenciaron para continuar bajo observación médica en el mismo centro. Asimismo, una nena fue trasladada al Hospital del Niño Jesús en San Miguel de Tucumán “para un seguimiento más especializado”.

El Ministerio detalló que en el lugar trabajaron equipos del Ministerio de Salud Pública, incluyendo personal de Gestión Sanitaria, Bromatología, Epidemiología, Salud Ambiental, equipos asistenciales y autoridades locales.