Alerta en Cipolletti: se fugaron dos reclusos de la comisaría
José Ríos Zapata y Marcos Figueroa aprovecharon un descuido de un guardia y permanecen prófugos mientras la policía montó un operativo cerrojo.Provincias18/08/2025
Dos presos se fugaron de una comisaría de la ciudad rionegrina de Cipolletti y se montó un fuerte operativo para encontrarlos, ya que tienen antecedentes de haberse escapado de otra dependencia policial.
El hecho ocurrió en el mediodía del domingo en la Comisaría 4° de la citada ciudad de Río Negro y, según indicaron fuentes policiales a LMCipolletti, en un descuido de un guardia se escuchó un fuerte ruido en el patio interno.
De inmediato, el policía se acercó al lugar desde donde escuchó un portazo en la salida del calabozo, empezó a contar a los internos y descubrió que faltaban dos, ya que deberían haber 9 reclusos y había solo 7, por lo que se montó un operativo cerrojo en la ciudad y alrededores.
Según indicó el citado medio, los evadidos fueron identificados como José Miguel Ríos Zapata, de 21 años y que estaba detenido por tentativa de robo en poblado y en banda, y Marcos Edgardo Figueroa, de 32 años y que había sido apresado por tentativa de robo en flagrancia, mientras que ambos cuentan con antecedentes por robos.
Además, los dos fugados se habían escapado en octubre del año pasado junto a otros dos internos de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas y, en esa ocasión, forzaron un candado, saltaron un muro perimetral y huyeron en la oscuridad.
Tras ese episodio, uno de los evadidos, Braian Andrés Vargas, se entregó a las pocas horas, mientras que los otros tres permanecieron prófugos durante meses, entre ellos Ríos Zapata y Figueroa y, en ese mismo grupo estaba Axel Malcon Sepúlveda Rosetti, imputado por tentativa de homicidio agravado, quien aún permanece en libertad.
Con información de Noticias Argentinas
