Detienen a un hombre por grooming a un niño de nueve años en Roblox
El acusado ofrecía monedas virtuales a cambio de fotos íntimas. La investigación permitió identificarlo en Cipolletti y secuestrarle dispositivos electrónicos.Provincias14/08/2025
La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de contactar menores a través de un videojuego y ofrecerles cambiar créditos —que se compran con dinero real— por fotos íntimas.
El caso comenzó con la denuncia de una familia de Buenos Aires. Los padres de un nene de 9 años informaron que un hombre le había hablado a su hijo a través del videojuego Roblox.
El sospechoso, que vive en la localidad rionegrina de Cipolletti, le ofreció comprarle monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual. Esas monedas, que se venden en dólares a través de tarjeta de crédito, sirven en el juego para mejorar la experiencia del usuario.
Tras la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, ordenó la investigación y solicitó que se realice un análisis y el rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.
Los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio. Con ayuda de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se llevó adelante un allanamiento en el que se secuestraron distintos dispositivos electrónicos.
El hombre fue detenido e imputado por el delito de grooming. Mientras tanto, la causa avanza para intentar determinar si hubo más víctimas o si hay más personas involucradas.
Grooming: cómo actuar
Desde la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad brindaron una serie de recomendaciones para evitar casos de grooming:
- Supervisar la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes, fomentando el diálogo sobre el uso seguro de internet y redes sociales,
- No compartir datos personales, imágenes o información privada con desconocidos, desconfiar de ofrecimientos de monedas virtuales u otros beneficios a cambio de material íntimo, y utilizar las herramientas de seguridad y denuncia que ofrecen las plataformas.
- Ante cualquier situación sospechosa, se debe conservar la evidencia y realizar la denuncia de inmediato al 911.
