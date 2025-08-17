El cuerpo fue hallado en una zona rural en Monte Vera, Santa Fe. La víctima estaba atada de manos, con la cabeza tapada y calcinada.
Tragedia en Santa Fe: cuatro obreros murieron en un edificio en construcción
Estaban adentro de un montacargas que se desplomó desde el noveno piso. Un quinto trabajador resultó herido y está grave.Provincias17/08/2025
Un terrible accidente laboral ocurrió este domingo en la provincia de Santa Fe, donde cuatro obreros murieron mientras trabajaban en edificio en construcción.
Los trabajadores estaban en el interior de un montacargas que cayó desde un noveno piso y fallecieron en el acto. En tanto, un quinto obrero sobrevivió y fue trasladado en grave estado al hospital local.
El hecho se produjo este mediodía, en una obra de calle San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 23 kilómetros de Rosario.
En ese lugar, el grupo de obreros oriundos de Villa Ocampo estaba realizando trabajos de albañilería cuando quisieron regresar a planta baja, pero un cable tensor se cortó y el elevador se desplomó.
Las víctimas tuvieron que ser rescatadas por los Bomberos Zapadores de Santa Fe. Allí se confirmó que tres habían muerto. En tanto, los dos obreros restantes fueron llevados de urgencia al hospital, pero uno de ellos falleció camino al centro de salud.
Según informó a TN la periodista Fiama Debiazzi, el trabajador sobreviviente sigue internado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
Con información de TN
Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.
Un hombre y una mujer fueron imputados por vender constancias médicas apócrifas que simulaban ser del Hospital Argerich.
El acusado ofrecía monedas virtuales a cambio de fotos íntimas. La investigación permitió identificarlo en Cipolletti y secuestrarle dispositivos electrónicos.
Alejandro Cantaro ayudó a miembros de la banda “Narcochetos 2”, incluyendo a su sobrino, mientras estaba a cargo de investigar delitos de narcotráfico.
Jujuy: Confirmaron el hallazgo de restos de dos desaparecidos en casa del presunto asesino serialProvincias14/08/2025
La Fiscalía confirmó que los restos pertenecen a Jorge Anachuri y Sergio Sosa, y se prepara para ampliar la imputación contra Matías Jurado.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.
Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.