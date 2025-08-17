Con la cara tapada y calcinada. Horror en Santa Fe

Un estremecedor descubrimiento se llevó a cabo en una zona rural de Monte Vera, al norte de Santa Fe. Allí, la Policía local recibió un llamado que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado, maniatado y con la cabeza cubierta, en una especie de zanja.

El hecho fue notificado a través de un llamado al 911, donde se informó sobre la víctima encontrada entre Monte Vera y Recreo. En el lugar se desplegó el Comando Radioeléctrico junto a la Agrupación Cuerpos.

En este hallazgo, los efectivos pudieron observar que el cuerpo presentaba quemaduras casi totales en distintas partes, además de tener la cara cubierta y estar maniatado. Si bien no lograron identificar a esta persona, según medios locales se estimó que tendría entre 20 y 25 años. De todas formas, subrayaron que, dado el estado del cuerpo, sería muy difícil lograr una identificación.



A cargo del caso quedó el fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, quien inició la recolección de pruebas para determinar la causa de la muerte y cómo fue abandonado el cuerpo en esta zona rural. Además, dispuso un perímetro en el área, prohibió el ingreso y solicitó la intervención de la Policía de Santa Fe.

Las primeras hipótesis sobre el cuerpo calcinado

A partir de los primeros peritajes realizados en el área, los investigadores determinaron que el cuerpo no fue quemado en el lugar, ya que la zona no presentaba signos de ello. Esto refuerza la posibilidad de que el hecho se haya llevado a cabo en otro sitio y que posteriormente se haya abandonado el cuerpo allí, hipótesis que cobra fuerza por la ausencia de efectos personales en la escena.

Con información de MDZ