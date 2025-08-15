Cayeron en Barracas por falsificar recetas con membrete del Ministerio de Salud

El acusado ofrecía monedas virtuales a cambio de fotos íntimas. La investigación permitió identificarlo en Cipolletti y secuestrarle dispositivos electrónicos.
Una pareja fue imputada por integrar una organización que falsificaba y vendía recetas y certificados médicos con membretes del Ministerio de Salud en el barrio porteño de Barracas.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que oficiales de la División Tecnológicos Complejos llevaron a cabo una pesquisa mediante la cual identificaron a un hombre y una mujer que promocionaban en sus redes sociales constancias y recetas de fármacos apócrifas.
Los documentos contaban con membretes de la cartera sanitaria nacional e indicaban que eran emitidas en el Hospital Argerich, al tiempo que incluían datos de una matrícula tachada que pertenecería a un profesional de la salud.
En este contexto, la Policía de la Ciudad efectuó dos allanamientos en la Villa 21-24 y en la calle Río Limay, en Barracas, donde se localizaron e imputaron a los sospechosos por infringir los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Durante el procedimiento se incautaron 35 recetas sueltas, 15 talonarios, un sello de médico, dos celulares y 33 billetes truchos de 100 dólares.
En el caso, interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22.
Con información de Noticias Argentinas
