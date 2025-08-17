El cuerpo fue hallado en una zona rural en Monte Vera, Santa Fe. La víctima estaba atada de manos, con la cabeza tapada y calcinada.
Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido
Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.Provincias17/08/2025
Un vendedor ambulante fue detenido tras ser acusado de comercializar milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico. El insólito y grave hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.
El hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila y oriundo de la provincia de Tucumán, fue aprehendido en el marco de una investigación, luego de que varios clientes alertaran a las autoridades sobre el sabor y la textura extraña de la comida.
La policía local y los inspectores municipales acudieron a un local ubicado en avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología, donde incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano dentro, por lo que se le clausuró el puesto.
Se destacó la presencia de "chorizos y milanesas en mal estado de conservación e ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia", lo que no solo representa un fraude, sino un serio riesgo para la salud de los consumidores.
El vendedor ambulante tucumano fue detenido y se le inició una denuncia penal por la "venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado".
Con información de C5N
Un hombre y una mujer fueron imputados por vender constancias médicas apócrifas que simulaban ser del Hospital Argerich.
El acusado ofrecía monedas virtuales a cambio de fotos íntimas. La investigación permitió identificarlo en Cipolletti y secuestrarle dispositivos electrónicos.
Alejandro Cantaro ayudó a miembros de la banda “Narcochetos 2”, incluyendo a su sobrino, mientras estaba a cargo de investigar delitos de narcotráfico.
Jujuy: Confirmaron el hallazgo de restos de dos desaparecidos en casa del presunto asesino serialProvincias14/08/2025
La Fiscalía confirmó que los restos pertenecen a Jorge Anachuri y Sergio Sosa, y se prepara para ampliar la imputación contra Matías Jurado.
Vecinos destruyeron la garita policial donde ocurrió el hecho y Gendarmería intervino para contener la situación.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.