El ex presidente de REMSa y actual candidato a senador Alberto Castillo lanzó una fuerte advertencia sobre el presente y futuro de la minería salteña. “Si nosotros le aplicamos a las empresas mineras exploradoras una tasa del 226.000%, no queda ninguna en Salta”, declaró, al tiempo que denunció la falta de políticas fiscales competitivas frente a otras provincias que promueven la “tasa cero”.

Según contó Castillo en Día de Miércoles, más de 30 empresas exploradoras se fueron de la provincia en el último semestre para instalarse en lugares como Mendoza, donde “hace tres años no tenían minería y ahora la mayoría de las empresas están yendo para allá”. A su entender, el problema es estructural: “Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Son las exploradoras las que invierten en investigación, para que después vengan las grandes empresas y hagan los desarrollos”.

Castillo no se limitó a señalar fallas en el Ejecutivo. También apuntó contra el Poder Legislativo provincial por su pasividad: “Ambas legislaturas no hacen un control, no trabajamos en una promoción”. Y remarcó: “Los legisladores tienen que controlar las políticas públicas. Tienen que dar un llamado de atención: ‘Señor, estamos perdiendo competitividad’”.

Responsabilizó directamente a funcionarios del gabinete provincial por la crisis. “Hubo acción por parte de algunos ministros que cometieron ese grave error”, expresó, en referencia a los titulares de Producción y Economía. Para Castillo, sus decisiones fiscales no solo fueron desacertadas, sino destructivas: “Es gravísimo. Si usted la minería la castiga a ese nivel y tenemos funcionarios que no van acorde a esa política, estamos matando la gallina de huevos de oro”.