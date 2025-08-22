La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.
Analizaron actualizaciones en los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación de la Ciudad
En plenario, el CoMDUA abordó, entre otros temas, lineamientos de drenaje urbano, ajuste del perímetro urbano, nuevos usos de suelo para reactivar el desarrollo inmobiliario y promoción de la inversión privada para mejorar la infraestructura de los barrios.Salta22/08/2025
Este viernes se realizó la última reunión del plenario del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA) para la actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano (CPUA) y de Edificación. La misma fue en el Teatro Municipal, av. Paraguay 1.240.
Mariana Zoricich, coordinadora de Planificación Territorial, detalló que se realizaron más de 70 reuniones con los 34 miembros del COMDUA con el objetivo de consensuar la “planificación de la ciudad del futuro”.
“En esta última instancia debatimos la actualización de los Códigos de Edificación y de Planeamiento para elaborar un documento que será presentado en el Concejo Deliberante antes de fin de año”, detalló la funcionaria.
Entre los temas que se abordaron se encuentran la armonización de la normativa vigente, lineamientos de drenaje urbano, ajuste del perímetro urbano, nuevos usos de suelo para reactivar el desarrollo inmobiliario, promoción de la inversión privada para acercar servicios y mejorar la infraestructura de los barrios.
“Los vecinos podrán notar durante los próximos años la mejoría en la ciudad, el desarrollo, la generación de trabajo y más espacios verdes; para ello será fundamental que haya un sostenimiento en el tiempo de estas políticas de estado que fueron consensuadas entre muchos sectores, profesionales, y cámaras”, remarcó Zoricich.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, remarcó que “desde ese planeamiento los vecinos podrán ir viendo las mejoras a lo largo de los próximos años”.
“Desde hace varios años y por el crecimiento de la población y las necesidades de la gente, la ciudad capital tiene muchos problemas en infraestructura, de segregación urbana, de transporte y servicios y es por ello que es fundamental ir planificando para poder lograr mejoras”, manifestó.
Y agregó que “hay normas restrictivas que queremos cambiar para atraer inversiones e ir logrando esas mejoras; y para ello las políticas de largo alcance tienen q ser sustentadas en un acuerdo entre lo público y lo privado, y es lo que estamos haciendo con los plenarios COMDUA”.
Se realizará el 10 de septiembre en el municipio de El Galpón. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
Por primera vez, salteños caminan desde Lima a la Catedral: “en una peregrinación histórica”
Son 20 peregrinos que decidieron emprender una travesía inédita de fe, con paradas en iglesias de Perú y Bolivia hasta arribar a la capital salteña en septiembre.
Policía, 911, Defensa Civil y voluntarios trabajarán en conjunto para acompañar a los fieles desde fines de agosto hasta la procesión del 15 de septiembre.
El martes 26 se realizará un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” con descuentos en cuotas de hasta $49.200.
Entre las 7 y las 12, se realizarán tareas de retiro de escombros que afectarán la circulación en la calle Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.