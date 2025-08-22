Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.Salta22/08/2025
Este viernes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró la feria Destino Potencia 2025 en Tartagal, un evento que busca visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedores de toda la provincia. El acto se llevó a cabo en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes, y contó con la presencia del intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, ministros y otras autoridades provinciales y municipales, como así también de Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino.
Durante su discurso, el gobernador Sáenz destacó el espíritu emprendedor del pueblo salteño y reafirmó su compromiso con el federalismo y el desarrollo equitativo de todos los municipios. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan y que muchas veces, por aprender, dejan sus familias, para salir adelante”, expresó.
Sáenz insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas gubernamentales y llevarlas a todo el territorio salteño. “Reclamo federalismo a nivel nacional, tengo que ser el gobernador más federal de todos los gobernadores, y que en cada pueblo, en cada municipio, también exista Potencia, también tengan las obras que necesitan y dignificar a todos los salteños”, manifestó.
La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores de distintos puntos de la provincia, quienes exhiben y comercializan sus productos en rubros como gastronomía, diseño, artesanías, agroindustria, tecnología, entre otros.
Por su parte, el Intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, subrayó la importancia de llevar la feria al norte salteño y remarcó el impacto social y económico de “Destino Potencia 2025” para toda la comunidad.
“Está toda la plaza hotelera ocupada, y va a vender el panchero, la sanguchera, el que vende ropa, el picolero, todos. Es un movimiento en momentos donde el Gobierno Nacional ha decidido restringir recursos, el Gobernador decidió generar oportunidades”, concluyó.
La presidenta de Fundación HOPE, Guadalupe Colque, detalló "con el bingo logramos recaudar como para empezar la obra, pero no alcanza”. Se requieren 70 bolsas de cemento.
Analizaron actualizaciones en los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación de la CiudadSalta22/08/2025
En plenario, el CoMDUA abordó, entre otros temas, lineamientos de drenaje urbano, ajuste del perímetro urbano, nuevos usos de suelo para reactivar el desarrollo inmobiliario y promoción de la inversión privada para mejorar la infraestructura de los barrios.
La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.
Se realizará el 10 de septiembre en el municipio de El Galpón. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
Por primera vez, salteños caminan desde Lima a la Catedral: “en una peregrinación histórica”
Son 20 peregrinos que decidieron emprender una travesía inédita de fe, con paradas en iglesias de Perú y Bolivia hasta arribar a la capital salteña en septiembre.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.
Se estiman temperaturas que hoy alcanzarían los 30º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por viento asciende a amarilla y el índice de incendios forestales es Extremo.