Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"

Este viernes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró la feria Destino Potencia 2025 en Tartagal, un evento que busca visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedores de toda la provincia. El acto se llevó a cabo en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes, y contó con la presencia del intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, ministros y otras autoridades provinciales y municipales, como así también de Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino.

Durante su discurso, el gobernador Sáenz destacó el espíritu emprendedor del pueblo salteño y reafirmó su compromiso con el federalismo y el desarrollo equitativo de todos los municipios. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan y que muchas veces, por aprender, dejan sus familias, para salir adelante”, expresó.

Sáenz insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas gubernamentales y llevarlas a todo el territorio salteño. “Reclamo federalismo a nivel nacional, tengo que ser el gobernador más federal de todos los gobernadores, y que en cada pueblo, en cada municipio, también exista Potencia, también tengan las obras que necesitan y dignificar a todos los salteños”, manifestó.

La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores de distintos puntos de la provincia, quienes exhiben y comercializan sus productos en rubros como gastronomía, diseño, artesanías, agroindustria, tecnología, entre otros.

Por su parte, el Intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, subrayó la importancia de llevar la feria al norte salteño y remarcó el impacto social y económico de “Destino Potencia 2025” para toda la comunidad.

“Está toda la plaza hotelera ocupada, y va a vender el panchero, la sanguchera, el que vende ropa, el picolero, todos. Es un movimiento en momentos donde el Gobierno Nacional ha decidido restringir recursos, el Gobernador decidió generar oportunidades”, concluyó.