La ciudad está celebrando la decisión que ejecutó el licenciado en derecho Hernando de Lerma. Trece días le tomó desde su arribo al territorio elegido, cumplir la orden del virrey Francisco de Toledo, porque no le faltaba nada. Tenía agua, un clima benigno y era accesible para el movimiento de la principal riqueza en explotación, que era la minería en pleno desarrollo en Potosí, hoy territorio de Bolivia.

Como si el tiempo no hubiese avanzado demasiado desde aquel domingo de Pascua de 1582, la riqueza del subsuelo sigue definiendo el destino de Salta, dado que es uno de los ejes de la matriz productiva de la provincia, de la que es su capital. Cada elemento considerado para erigir el asentamiento poblacional sigue justificando que sea una de las principales ciudades del país.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022 es la cuarta capital por cantidad de habitantes. Está precedida por la Ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, con un población de un poco más de 3.100.00 habitantes; Córdoba con algo de un millón y medio y La Plata, capital de la provincia más importante del país, que tiene 76 mil habitantes. Con sus 627.704 pobladores, cifra que seguramente ya ha crecido en estos últimos tres años, supera a Santa Fé y a San Miguel de Tucumán, otrora centros urbanos mucho más destacados.

La población no es el único recurso que impone el nombre de Salta en el país, en la región y hasta en el mundo; sus bellezas naturales y culturales la distinguen como un destino turístico muy demandado. Además, es la cabeza de una provincia con recursos por este tiempo muy demandados, como el litio y el cobre, además de una posición privilegiada para la producción de energías alternativas. Pero cabe reconocer que esa misma provincia también lidera el ranking de índices sociales negativos, como la pobreza.

Lamentablemente, sus méritos históricos respecto de la construcción de la Nación Argentina no han servido en los últimos 215 años para que juegue el mismo papel en la configuración de la realidad política e institucional. Actualmente está inserta en una región que no logra el desarrollo pleno de su potencialidad y no avergüenza a sus gobernantes reconocerla como un gigante dormido. Por eso es que en el marco de una administración nacional que se empeña en cambiar las reglas de juegos del federalismo fiscal, Salta es el asiento de un gobierno provincial que ocupa buena parte de su tiempo en peregrinar en la búsqueda de fondos y de obras que les son negados.

De todas maneras, en este día celebratorio del 443 aniversario de su fundación, tanto el gobernador Gustavo Sáenz como el intendente capitalino Emiliano Durand, recurrieron al anuncio de obras para dar vuelo a la conmemoración. Se firmaron convenios para llevar adelante proyectos de infraestructura que incluyen la renovación de espacios históricos, el fomento del deporte y el impulso a la actividad económica local.

La obra de Hernando de Lerma es hoy el centro político, de servicios y del comercio provincial. De esa manera, Salta puede decir que cumplió con la manda conquistadora y la superó convirtiéndose en un proyecto vital para una nación independiente.

Salta, 16 de abril de 2025