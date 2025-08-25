Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en Argentina

La agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos cree que un valioso cuadro de una colección privada neerlandesa, robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, está en poder de las hijas de un exmiembro de las SS en una ciudad atlántica de la Argentina.

La firme sospecha se fundamenta en una exhaustiva investigación publicada este lunes por el diario Algemeeb Dagblab, de Rotterdam, y que contó con la opinión de expertos.

Se trata de “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi.

Esta obra de arte estaría en manos de las descendientes del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, fallecido en Buenos Aires en 1978, según la investigación de los periodistas Cyril Rosman, John van den Oetelaar y el corresponsal del diario neerlandés en Buenos Aires, Peter Schouten.

Los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker, que era el dueño de la obra cuando fue sustraída por los nazis, anunciaron que iniciarán acciones legales para obtener su restitución.

La pista: un aviso de venta inmobiliaria

Las sospechas sobre el paradero final del cuadro no son nuevas. En los Países Bajos siempre se creyó que la pintura había viajado con Kadgien a la Argentina, en base a una pista del investigador neerlandés Paul Post. Pero las hijas del antiguo oficial de las SS -cuyos nombres no se mencionan en la nota- se negaron siempre a hablar sobre el tema, según el diario de Rotterdam.

Sin embargo, un simple error abrió un nuevo rumbo en esta búsqueda que lleva ya 80 años. Una de las hermanas puso a la venta su casa en una importante ciudad de la costa atlántica bonaerense. Así se terminó de develar el misterio: una de las fotografías de la sala de estar de la vivienda, publicadas por la inmobiliaria encargada de la operación, muestra lo que parece ser el cuadro de Ghislandi. El diario no precisó el nombre de la ciudad, pero TN supo que se trata de Mar del Plata.

“No hay motivos para pensar que pueda ser una copia”, afirmaron los expertos Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (Rijksdienst).

Según dijeron, “las dimensiones también parecen coincidir con la información que tenemos. Se puede obtener una confirmación definitiva examinando el reverso de la pintura. Es posible que aún conserve marcas o etiquetas que confirmen su procedencia”.

Hay una segunda pintura en la mira

Otra pintura del reconocido pintor holandés Abraham Mignon también estaría en manos de la misma familia, aunque se desconoce quiénes podrían ser sus dueños originales.

La pintura de Mignon, que figura como desaparecida en la página web de la oficina de patrimonio cultural neerlandés, fue localizada por investigadores de esa agencia oficial. Según el periódico, la detectaron en una fotografía publicada en las redes sociales de una de las hermanas Kadgien.

Schouten, autor de la investigación, dijo que intentó en varias ocasiones contactar personalmente con ambas mujeres sin resultado. Finalmente, una de ellas le respondió vía Instagram: “Buenos días, no sé qué información quieren de mí, tampoco sé de qué cuadro me están hablando”.

Según contó el periodista, más tarde accedió a contestar preguntas por escrito por esa misma red social, pero tras recibirlas, respondió vía WhatsApp: “Disculpa, en este momento estoy ocupada para responder”. Ese fue el último contacto.

El diario neerlandés dijo que recibió la confirmación de que el cuadro recientemente estaba colgado en el living de la casa de una de las hijas del antiguo financista nazi.

“Tras años de investigación, fue bastante surrealista encontrar el cuadro de esa manera. Me habría encantado hablar largo y tendido con la hija de Kadgien para conocer su versión. ¿Conoce la historia de este cuadro? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué opina de esta historia? ¿Piensa devolverlo? Hablé brevemente con ella, pero dijo que estaba demasiado ocupada. Después de eso, se cortó todo contacto. ¿Qué esconde? Las fotos que obtuve muestran claramente el cuadro sobre el sofá”, contó Schouten a TN.

El corresponsal del diario de Rotterdam en Buenos Aires dijo que “80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en los Países Bajos se está prestando mucha atención a esta devastadora guerra. Es importante que los recuerdos y las historias se mantengan vivos y que todas las pertenencias se devuelvan a sus legítimos dueños. Al día de hoy, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un trauma grave para familias enteras, que se transmite de generación en generación”, afirmó.

Cuáles son las pinturas expoliadas por los nazis que estarían en la Argentina

La obra “Retrato de una dama” pertenecía a la colección del galerista de arte Jacques Goudstikker, que murió en forma trágica cuando escapaba de los Países Bajos rumbo a Nueva York tras la invasión nazi de su país en la Segunda Guerra Mundial.

El galerista se resbaló en la cubierta del barco en el que viajaba junto a su familia y murió en el acto. En Ámsterdam quedaron más de 1100 obras de arte de su propia colección.

Su esposa Desiree y su único hijo llegaron a Estados Unidos. En su equipaje, guardaron un folleto en el que el galerista judío describía todas las obras de arte de su propiedad.

Durante la ocupación nazi, el banquero alemán Alois Mield compró la galería y todos sus activos en una operación jamás reconocida por los herederos de Goudstikker. El mariscal del Reich y coleccionista de arte Herman Göring y otros funcionarios nazis adquirieron todas las obras de arte de la colección por un valor muy por debajo del real.

Según el diario neerlandés, “documentos oficiales muestran que el alto funcionario alemán Friedrich Kadgien poseía dos de esos cuadros en 1946”. Se cree que uno de ellos es “Retrato de una dama”, del pintor italiano del período barroco y rococó Giuseppe Ghislandi (1655-1743) y cuyo valor se desconoce. Otras obras de Ghislandi se exhiben en varios museos, incluido el Rijksmuseum de Ámsterdam.

La segunda pintura -de nombre no precisado- sería del holandés Abraham Mignon (1640-1679). Seis de sus pinturas están expuestas en el Museo del Louvre. Se sospecha que este cuadro también fue adquirido por el mariscal Göring al nuevo propietario de la galería de Goudstikker tras la huida del galerista tras la ocupación de Ámsterdam. No está claro como habría terminado en manos de Kadgien.

Tras el final de la guerra, algunas de las pinturas de esta colección fueron devueltas a los Países Bajos. En 1997, una comisión nacional de investigación dictaminó que “la venta de obras de arte por parte de particulares judíos a partir del 10 de mayo de 1940 debía considerarse, por definición, una venta forzosa” y que el Estado debía proceder a su restitución. En 2006, 202 pinturas le fueron devueltas a la nuera de Goudstikker, Marei van Saher, hoy de 81 años, y a sus dos hijas.

Los herederos de Jacques Goudstikker reclaman la devolución de las obras

Los herederos de Jacques Goudstikker anunciaron que reclamarán la devolución del cuadro de Ghislandi.

“Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro comenzó a finales de la década de 1990 y no me he rendido hasta el día de hoy. El objetivo de mi familia es recuperar todas las obras robadas de la colección Goudstikker y restaurar el legado de Jacques”, dijo Von Saher al diario.

Ahora se prevé un proceso legal potencialmente largo para los herederos de Goudstikker y mucho más si las descendientes del exmiembro de las SS se niegan a cooperar.

Según von Saher, su familia comenzará el proceso de reclamación en forma inmediata sobre el cuadro de Ghislandi. “Nuestra experiencia demuestra que el tiempo que tarda en resolverse una reclamación puede variar considerablemente. Esto depende de la postura del actual propietario”, declaró.

Con información de TN