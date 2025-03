El impresionante récord que alcanzó Scaloni al frente de la Selección

En la noche del martes 25 de marzo la Selección Argentina dio muestras altísimas de juego. En el Monumental goleó a Brasil y además logró la clasificación para el Mundial del 2026 en donde espera defender adecuadamente su condición como campeón.

Lo cierto es que no solo fue el histórico triunfo sobre el rival amarillo sino todos los logros que ha registrado hasta el momento Lionel Scaloni, el DT más ganador con la Albiceleste.

Con esta goleada sobre el clásico rival, el entrenador del conjunto nacional sigue acumulando récords que repasaremos a continuación:

Campeón del Mundo.

Bicampeón de América.

Campeón Intercontinental.

1º en Ranking FIFA.

Acumuló cuatro derrotas en sus últimos 71 partidos.

Es el único líder y en solitario de las Eliminatorias 2026.

Ha cosechado 31/42 puntos en la clasificación al Mundial del 2026.

Le ganó de visitante a Bolivia después 15 años.

Ganó en Perú tras 16 años.

Victoria de visitante ante Venezuela luego de 14 años.

Triunfo en Uruguay luego de 12 años.

Le ganó a Brasil de visitante por primera vez en la historia de las Eliminatorias.

Festejó de local ante Brasil luego de 20 años.

Único seleccionado en convertirle 4 goles a Brasil en las Eliminatorias.

Clasificado al Mundial del 2026.





El análisis de Scaloni en conferencia de prensa

Al final del encuentro disputado en el estadio Monumental, el DT analizó el compromiso. "Es una victoria del equipo. Jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de ganarle a este equipo, a estos jugadores. Jugando como equipo. No sabría decirte si fue la mejor victoria, hemos hecho grandes partidos, un montón de cosas buenas en otros partidos y lo importante es saber en cada partido qué hacer y los chicos lo interpretaron muy bien", dijo.

Con respecto a la consulta en la que le pregunta qué significa tener techo, dijo: "Hay que competir. Habrá partidos que sufriremos y nos costarán, no todos los partidos son así, lo importante es competir, no dar por perdida, cuando un rival te somete, y demostrar en cualquier faceta de los partidos. Y si tocan momentos malos, salir. De eso se trata el fútbol. Esperemos que las cosas sigan así y si se tuercen levantarse", apuntó.

Con respecto al futuro inmediato señaló: "Si la supiera cómo sigue te la podría responder. Pero tenemos que seguir compitiendo de esta manera, demostrando que todos quieren estar, que no es fácil estar en esta selección. Y sabiendo que no va a ser siempre así. Ojalá: quiero que la gente disfrute de este presente porque no se sabe cuánto va a durar, esperemos que sea un montón. Mientras tanto disfrutemos de este momento, que la gente disfrute y que dure lo más que se pueda. Nosotros lo vamos a intentar", añadió.

Por último, el entrenador se refirió a la clave del triunfo. "Hemos jugado con un equipo de mucho toque, dinámico, que no daba posiciones fijas en muchos momentos del partido y es difícil presionar a un equipo así que es tan técnico. Creo que la clave estuvo un poco en hacer el gol rápido, porque ayudó a que ellos se abrieran un poco más. En definitiva era eso. Entender cada momento", cerró.

Con información de 442