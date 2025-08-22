Por pedido de la Justicia, Independiente no podrá jugar ante Platense en el Libertadores de América

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que Independiente no podrá jugar ante Platense en su estadio, por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El funcionario político lo confirmó en una entrevista con Radio 10. “Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido”, expresó.