Por pedido de la Justicia, Independiente no podrá jugar ante Platense en el Libertadores de América

El impacto de los incidentes del duelo entre "Rojo" y la U de Chile fuera de la cancha llegó hasta la habilitación del reducto bonaerense.

Deportes22/08/2025

360

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que Independiente no podrá jugar ante Platense en su estadio, por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El funcionario político lo confirmó en una entrevista con Radio 10.  “Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido”, expresó.

