Cruces confirmados: así quedó el cuadro de cuartos de final de Libertadores

La Copa Libertadores ya tiene definidos a sus ocho mejores equipos tras una serie de octavos cargada de emoción, sorpresas y definiciones agónicas.

Con la eliminación del campeón vigente, la clasificación de cuatro clubes argentinos y varios gigantes brasileños todavía en carrera, el certamen más importante de Sudamérica promete unos cuartos de final apasionantes.

Con todos los equipos clasificados a la próxima instancia, estos son los cuatro choques para los encuentros de la próxima instancia del torneo por excelencia del continente, que se disputarán en la semana de 17 de septiembre para la ida, como así tambien los definitorios que serán en la semana siguiente correspondiente al 24 del noveno mes del año para la vuelta.

São Paulo vs. Liga de Quito

River vs. Palmeiras

Vélez vs. Racing

Estudiantes vs. Flamengo