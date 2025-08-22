El ex mediocampista del West Ham le puso punto final a su segundo ciclo en River. Tras llegar a buen puerto en las negociaciones, el oriundo de Ituzaingó ya viste los colores del elenco de Liniers.
Cruces confirmados: así quedó el cuadro de cuartos de final de Libertadores
Ya están los ocho clasificados. Con cuatro equipos argentinos, la caída del campeón Botafogo y duelos cargados de historia, la próxima ronda promete partidos vibrantes y de pronóstico reservado.Deportes22/08/2025
La Copa Libertadores ya tiene definidos a sus ocho mejores equipos tras una serie de octavos cargada de emoción, sorpresas y definiciones agónicas.
Con la eliminación del campeón vigente, la clasificación de cuatro clubes argentinos y varios gigantes brasileños todavía en carrera, el certamen más importante de Sudamérica promete unos cuartos de final apasionantes.
Con todos los equipos clasificados a la próxima instancia, estos son los cuatro choques para los encuentros de la próxima instancia del torneo por excelencia del continente, que se disputarán en la semana de 17 de septiembre para la ida, como así tambien los definitorios que serán en la semana siguiente correspondiente al 24 del noveno mes del año para la vuelta.
São Paulo vs. Liga de Quito
River vs. Palmeiras
Vélez vs. Racing
Estudiantes vs. Flamengo
Por pedido de la Justicia, Independiente no podrá jugar ante Platense en el Libertadores de AméricaDeportes22/08/2025
El impacto de los incidentes del duelo entre "Rojo" y la U de Chile fuera de la cancha llegó hasta la habilitación del reducto bonaerense.
Tras la clasificación ante Libertad, Armani, Montiel y Enzo Pérez hablaron de "sufrimiento, angustia y felicidad"Deportes22/08/2025
Tres de los jugadores claves que tiene el plantel 'Millonario' dialogaron con la prensa una vez finalizado el partido. Destacaron la importancia de meterse en la siguiente fase, de lo que costó jugar gran parte del partido con un hombre menos y en qué trabajar para mejorar para ser protagonistas en la Copa.
Gianni Infantino condenó enfáticamente la violencia y pidió “sanciones ejemplificadoras” por lo sucedido en AvellanedaDeportes21/08/2025
El presidente de la FIFA realizó un comunicado en el que se refirió a la violencia en el Libertadores de América. En el texto volvió a pronunciarse en contra de dichos actos y pidió fuertes sanciones para los responsables.
CONMEBOL emitió un comunicado de repudio por los hechos de violencia en Independiente - U de ChileDeportes21/08/2025
"La Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", reza parte del texto. Además, confirma que "se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones
Barbarie en Avellaneda: "No fue una masacre con muertos porque Dios no lo quiso”
El periodista deportivo Damián "Tali" Iribarren relató por Aries el clima de violencia que se vivió en el estadio Libertadores de América. Negligencia, zona liberada y desidia.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.