El ex mediocampista del West Ham le puso punto final a su segundo ciclo en River. Tras llegar a buen puerto en las negociaciones, el oriundo de Ituzaingó ya viste los colores del elenco de Liniers.
El sorteo del Mundial de Fútbol 2026 será el próximo 5 de diciembre
Mediante una conferencia en la Casa Blanca, se confirmó que el evento se realizará en el Kennedy Center de Washington DC.Deportes22/08/2025
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y en México tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.
"Es probablemente el evento deportivo más grande", declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La Copa Mundial 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, será la primera con 48 equipos y contará con 104 partidos.
Canadá albergará 13 partidos, incluyendo 10 de la fase de grupos, repartidos equitativamente entre Toronto y Vancouver. México también disputará 13 partidos, incluyendo 10 de la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos.
La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ya ha desplegado sus fuerzas en Estados Unidos para preparar el espectáculo cuatrienal, habiendo establecido oficinas en Miami y en la Torre Trump de Nueva York.
Por pedido de la Justicia, Independiente no podrá jugar ante Platense en el Libertadores de AméricaDeportes22/08/2025
El impacto de los incidentes del duelo entre "Rojo" y la U de Chile fuera de la cancha llegó hasta la habilitación del reducto bonaerense.
Tras la clasificación ante Libertad, Armani, Montiel y Enzo Pérez hablaron de "sufrimiento, angustia y felicidad"Deportes22/08/2025
Tres de los jugadores claves que tiene el plantel 'Millonario' dialogaron con la prensa una vez finalizado el partido. Destacaron la importancia de meterse en la siguiente fase, de lo que costó jugar gran parte del partido con un hombre menos y en qué trabajar para mejorar para ser protagonistas en la Copa.
Ya están los ocho clasificados. Con cuatro equipos argentinos, la caída del campeón Botafogo y duelos cargados de historia, la próxima ronda promete partidos vibrantes y de pronóstico reservado.
Gianni Infantino condenó enfáticamente la violencia y pidió “sanciones ejemplificadoras” por lo sucedido en AvellanedaDeportes21/08/2025
El presidente de la FIFA realizó un comunicado en el que se refirió a la violencia en el Libertadores de América. En el texto volvió a pronunciarse en contra de dichos actos y pidió fuertes sanciones para los responsables.
CONMEBOL emitió un comunicado de repudio por los hechos de violencia en Independiente - U de ChileDeportes21/08/2025
"La Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", reza parte del texto. Además, confirma que "se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.