El sorteo del Mundial de Fútbol 2026 será el próximo 5 de diciembre

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y en México tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

"Es probablemente el evento deportivo más grande", declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Copa Mundial 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, será la primera con 48 equipos y contará con 104 partidos.

Canadá albergará 13 partidos, incluyendo 10 de la fase de grupos, repartidos equitativamente entre Toronto y Vancouver. México también disputará 13 partidos, incluyendo 10 de la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ya ha desplegado sus fuerzas en Estados Unidos para preparar el espectáculo cuatrienal, habiendo establecido oficinas en Miami y en la Torre Trump de Nueva York.