Pagano cargó contra Martín Menem y terminó a los gritos con un megáfono

La novela de la constitución de la Comisión de Juicio Político continuó durante el debate de este miércoles. Fue cuando Marcela Pagano, quien fue elegida como titular de esa comisión, cosa que el presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoce, le pidió a su colega Lourdes Arrieta una interrupción para reclamar que la diputada Vanesa Biasi, que minutos antes había tratado de hacer escuchar desde su banca un audio que estuvo circulando toda la jornada por las redes y medios de comunicación. “Invocando el apellido de Pagano -agregó la diputada-. Si usted me puede dar explicaciones, a mí y a todo el pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político, y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno”.

“Este pleno también precisa explicaciones, y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones; usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que desconociera un acta firmada por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara, y no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de Juicio Político tiene validez. Y si usted considera que no, póngalo a consideración del pleno, que también tiene la potestad de revocar las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso”.

Pagano no se calló cuando terminó su intervención. Por el contrario, sacó a la luz un megáfono a través del cual continuó hablándole a Martín Menem, parada en el recinto.

Con información de Parlamentario