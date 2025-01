Círculo Médico, sobre la receta electrónica “nos ahorra muchos errores”

Desde el 1 de enero, la receta electrónica es obligatoria en el país. En diálogo con Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, señaló que la transición está siendo positiva. “Nos ahorramos muchos errores, como fechas mal colocadas o números de afiliados incorrectos, que antes entorpecían el proceso y perjudicaban al paciente”, explicó, destacando que la digitalización aporta mayor precisión y agilidad.

Aunque al inicio se generaron algunos inconvenientes, como un “cuello de botella” en el acceso a autorizaciones de la obra social IPS, la mayoría de los problemas ya se han solucionado. “Hoy, la mayoría de los médicos tienen acceso a la aplicación para hacer recetas digitales, y las quejas son mínimas. El sistema es más claro y evita los débitos que solían producirse por errores de fecha o firmas ilegibles”, agregó Sánchez Wilde.

Sin embargo, no todos los pacientes ni médicos han adoptado completamente el nuevo sistema. “Hay casos en los que, por ejemplo, pacientes mayores no manejan teléfonos celulares, y ahí seguimos usando la receta en papel”, reconoció. Además, algunas obras sociales todavía no están integradas al sistema digital, señaló.

A pesar de estos obstáculos, la transición hacia el papel cero avanza a buen ritmo. “Es mucho más sustentable y conveniente, no solo para los médicos, sino también para las obras sociales, que tienen una facturación más clara y ordenada”, afirmó Sánchez Wilde.