Editorial Cara a Cara: "¿Dónde está la oposición?"

"¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hacer un programa totalmente localista. No nos vamos a encargar hoy de Milei y todas sus aventuras, y todas sus locuras, y todo lo que presenta y cómo le está yendo al país. Nos vamos a preocupar un poquito más en lo que hace a nuestra provincia, que ya bastante preocupaciones tiene en sí misma, como para que estemos preocupándonos por el resto del país, por lo menos por esta noche.

Hay cambios en el gobierno provincial, seguramente algo habrá escuchado o algo habrá percibido, pero el gobierno provincial parece que ha entendido que la comunicación que tiene no es buena. O sea que son más de las cosas que se hacen que las cosas que se difunden por parte del propio gobierno.

Entonces hubo un cambio bastante sorpresivo en el transcurso de esta semana. Un hombre directamente de la riñonada del doctor Gustavo Sáenz, me refiero a Nicolás Demitrópulos, un hombre que nunca nadie hubiese pensado que podía ser desplazado de alguna forma del gobierno provincial, le digo que no es desplazado del gobierno provincial, deja uno de los ítems que él tenía dentro de su secretaría, dentro de lo que él desarrollaba en el gobierno de Gustavo Sáenz, que era la parte comunicaciones. Algo que viene llevando adelante desde la época que el gobernador era intendente municipal, o sea no son pocos años los que estuvo Nicolás de Demitrópulos manejando esa área. Parece que las comunicaciones no están dando el fruto que el gobernador necesita y ha producido un cambio esta semana, el martes, miércoles y esa conducción ahora la tiene el ingeniero Camacho, un hombre muy ligado también al gobernador, no tanto como de Demitrópulos, pero sí un hombre muy ligado, un hombre muy activo que agarra las comunicaciones del gobierno provincial. ¿Cuál es el motivo? Y el motivo son las próximas elecciones en mayo.

Yo les mencionaba a ustedes hace dos o tres meses atrás en una editorial diciendo que el gobernador no tenía oposición y que el gobernador en definitiva la única oposición que tenía era su propio espejo y eso es malísimo, o sea es malísimo que en una democracia el hombre que tiene el poder máximo político y además de ejecución de las cosas, porque está desarrollando un gobierno, no tenga una oposición que lo haga más o menos pensar de que no está solo. Claro, es muy pobre el panorama de lo que nos espera, si ustedes se acuerdan la semana pasada estuvimos con un Diputado que en definitiva es un hombre del PRO, pero claro, ¿dónde está parado el PRO? Esa es la pregunta, ¿Dónde está parado Cambiemos? Esa es la otra pregunta, ¿y dónde están parados todos los opositores a Milei o a Cristina? Y prácticamente no hay mucho, por lo tanto si no hay a nivel nacional, más allá de que se van a hacer algunos movimientos, la Unión Cívica Radical de alguna manera va a salir a jugar esta última, esta próxima elección del 4 de mayo, estoy hablando de la provincia de Salta, no es mucho lo que queda.

Después claro viene la otra elección, que es la elección donde sí, ya interesan los Diputados Nacionales y los Senadores, hay que tener en cuenta que se renuevan los tres senadores que tienen seis años de mandato, se le vence el mandato a Leavy, se le vence el mandato a la señora

Nora Jiménez y se le vence el mandato a Romero, nada más ni nada menos. Ahora Leavy seguramente va a ir apoyándola a la señora Cristina. En el caso de Juan Carlos Romero...

Sabemos que Juan Carlos Romero es un hombre de sucesivas lealtades, porque él entró al Senado de la Nación a través de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, después pasó por Macri y ahora está con Miley, así que no sería extraño, teniendo en cuenta los candidatos que va a haber a nivel nacional, que el doctor Juan Carlos Romero pueda salir a jugar con la figura de Miley a nivel nacional. Ahora claro, los de la Libertad Avanza en Salta no están muy contentos con esa situación, porque ese lugar lo quiere tanto Olmedo como la señora Orozco, o sea que quieren ascender a ser senadores nacionales. Habrá una lucha interna, la verdad que no lo sabemos porque en definitiva también conociendo las personalidades, sabemos que cada vez que Olmedo quiso hacer algo, siempre por arriba de él estuvo la figura de Romero, por lo tanto si Romero le dice quédate tranquilo, se quedará tranquilo y la señora Orozco entrará en una lista donde lo puedan representar a Milei para la senaduría de la Nación.

Ahora, qué pasa en Salta en la próxima elección, hay Diputados Provinciales, hay Senadores en algunos departamentos, hay Concejos Deliberantes. Así que la lucha en Salta, no sé si va a ser tanta, pero uno de los que está despuntando, es un hombre que lamentablemente no lo podemos contar en el programa porque no quiere dialogar con nosotros, parece que nos tiene bastante, no sé si miedo, bronca, no sé lo que tiene, pero la gente de Cristina es bastante reacia a poder asistir a los programas nuestros, en el caso de Leavy ha sido invitado 150.000 veces, en el caso de Emiliano Estrada más o menos lo mismo, y bueno, lamentablemente no los tenemos así que no podemos escuchar la opinión de ellos, pero como siempre hay una posibilidad, estuvimos escuchando pequeñas cosas en lo que hace a información o a difamación mediática que denunció el diputado nacional Emiliano Estrada, ¿dónde lo hizo? Y precisamente en la radio del doctor Juan Carlos Romero, estoy hablando de LV9, la vieja LV9, en este caso Radio Salta, una campaña de difamación, ¿quién no las ha tenido? O sea, en mi caso personal, infinidad, pero así es la política en Salta, ahora lo que pasa es que cuando a uno lo difaman, uno siempre está buscando quién puede haber sido, las veces que me difamaron a mí, yo teniendo esta actitud, no solamente de Emiliano Estrada, sino también de su primo, o sea, del contador Yarade, y yo muchas veces le adjudiqué a ellos las cosas que me hicieron a mí, y eso no significa que hayan sido ellos, digo esto porque, sería bueno que lo podamos debatir con Emiliano Estrada y a ver quién es el causante, realmente de difamarnos.

¿Por qué alguien lo difamaría a Estrada? ¿Qué significa Estrada en la política de Salta? ¿Qué significa? La verdad es que no lo sé, creo que muy poco, porque no hay que olvidarse que Emiliano Estrada fue Ministro de Economía del gobierno de Juan Manuel Urtubey, y por lo que sepamos Juan Manuel Urtubey tiene mucho que ver con la señora Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo, el señor Estrada hoy es diputado del partido de la señora Cristina Fernández de Kirchner, así que la verdad que no sé cómo viene la relación, sería bueno que lo podamos aclarar, él habla de transformación de la provincia, él fue Ministro de Economía de esta provincia. Esa es la impresión que tiene el señor Emiliano Estrada, o sea, defiende la política de Romero, no hay que olvidarse que Romero hizo el estilo Milei cuando los renovadores decían que la provincia era inviable, el Dr. Juan Carlos Romero, que quería ser gobernador de la provincia, decía que la provincia era viable, claro, el día que asumió, al otro día a la mañana echó 5.000 personas, así cómo no es viable. Y claro, desarmamos todo, rompamos todo, que es lo que hizo Milei, acá lo hizo Romero ya hace muchos años atrás.

Romero todavía sigue, está sentado en el Senado y parece que la banca es a perpetuidá. De todas maneras, ¿Cuáles son los antecedentes políticos que tenemos del señor Emiliano Estrada en nuestra provincia con vinculación de políticos de esta parte del mundo? Evo Morales, le mandó un Twitter a Emiliano Estrada y a Leavy, agradeciéndole las atenciones que tuvo en Salta. A ver, ¿cuál sería la relación que puede tener con este líder coca colero con todos los problemas que está trayendo hoy y teniendo en política en su propio país? ¿Qué puede haber venido a hacer a Salta con una provincia que colinda con Bolivia y donde es el paso obligado del narcotráfico y todo lo que significa Bolivia para nosotros en la situación que se está viviendo hoy por el ingreso de la droga? ¿Qué significaría Evo Morales para nosotros y para Leavy, un intendente de Tartagal, o para este señor Diputado Nacional? ¿Cuál sería la conexión que tienen? Sería bueno que lo aclaremos, Estrada. Cuando quiera lo espero y lo podemos debatir esto con todo gusto.

Les cuento lo que tenemos para esta noche. Vamos a estar con la Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio, se viene hablando mucho y parece que los precios internacionales bajan, ya no es tan rentable como antes, pero afortunadamente la provincia de Salta, y esto lo habíamos hablado ya con la ingeniera Flavia Royón, Salta cuenta con otro tipo de minerales como ser el oro y como ser el cobre. ¿En qué parte nos encontramos en la provincia hoy de poder tener un crecimiento en base a eso? Porque si tenemos que tener un crecimiento en base al Gobierno Nacional, creo que la verdad que las expectativas no son muy buenas porque sabemos cuál es la actitud del Gobierno Nacional para cada una de las provincias. Así que cada uno tiene que rebuscársela como puede. Afortunadamente Salta parece que tiene posibilidades, por lo que hablábamos con el Ministro de Economía, con lo que hablábamos con el propio Camacho en algún momento, que es la minería. La minería está pasando por un impasse ahora, lo vamos a hablar con la ingeniera Royón, pero el litio, ya no se habla tanto del litio, ya no se está hablando tanto del litio, pero parece que hay muchas cosas más para hablar, que Salta puede ser una receptora de dinero bastante importante junto con otras provincias argentinas, tal caso de Jujuy, tal caso de Catamarca, por qué no. Por lo tanto las provincias del norte tendríamos un pequeño respiro económico a través de estas economías. Vamos a estar con ella hablando en un minuto nada más y vamos a estar para hablar de política con el exdiputado nacional Pablo Kosiner. Pablo Kosiner está trabajando, ya de hace muchos años, es una de las personas más fieles que le ha quedado en lo que hace a la filosofía política al doctor Juan Manuel Urtubey. Bueno, vamos a hablar un poquito qué es lo que están haciendo y cómo prevén que va a ser la próxima elección en Salta".