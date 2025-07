Editorial Cara a Cara: “¿Milei tiene un plan de gobierno?”

“¿Qué tal, cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, es un placer estar

nuevamente con ustedes. Bueno, les voy a contar como hago todos los jueves, qué es lo que tenemos para esta noche.

Economía, no queremos escuchar más hablar de economía, pero es necesario. Nosotros trabajamos en una realidad y si bien es cierto que hay gente que no entiende nada cuando se habla de economía, pero hay muchos economistas que si entienden y sobre todo explican.

Si le pregunto a usted ahora, ¿Qué compraría hoy si tiene unos pesos? ¿Compraría dólares o se guardaría el dinero? ¿O si está construyendo, va y compra bolsa de cemento y la deja ahí para otro momento? ¿Qué haría usted? Y no sé si tiene respuesta, porque usted no sabe qué va a hacer lo mejor para cuidar los pocos o muchos pesos que tenga. Porque la gente ¿qué quiere? Y es preservar el peso que tiene. Y es elemental eso.

Entonces, ¿cómo nos enseñaron en algún momento que había que hacer? Y teníamos que comprar dólares. Bueno, pero el dólar no es una moneda nuestra. Tampoco manejamos nosotros la variante del dólar, pero sí sabemos que hay quien la maneja.

O sea, quien hace que suba el dólar o baje el dólar para los negocios de ellos, que no son los mismos que los nuestros. Que somos simples mortales. Que tenemos que ir a ver un arbolito y decirle, che, necesito comprar 500 dólares, 100 dólares. ¿Y la gente que va al exterior? Y la gente que va al exterior es porque el dólar resultaba barato. ¿Y se va a hacer compra al exterior? ¿Por qué se va al exterior? Y se va al exterior porque acá está caro. Yo no coincido mucho con esa teoría, ¿no? La verdad que no coincido mucho con esa teoría, porque uno no le cuenta algunas cosas que tiene que hacer para viajar al exterior.

Hay gente, yo tengo gente amiga que se ha ido a Chile. Claro, pero después se quedaron 12 días atrapados en la cordillera porque no pudieron volver porque nevó y no pudieron volverse. Entonces yo le preguntaría si todo lo que compraron le justifica hacer un viaje donde lo obligue a estar durante 12 días en San Pedro de Atacama, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí que los costos son altos.

Si usted va a comer en el exterior, sale lo mismo que acá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a comprar al exterior? Y lo sabrá la gente que va al exterior y compra. Pero sí, la conclusión final es que viaja mucha gente al exterior.

¿Para eso qué hace falta? Tener guardados unos dólares que usted lo tiene que haber guardado en alguna época, a no ser que le estén yendo muy bien los negocios ahora, serían extraterrestres y le están yendo bien los negocios ahora con la economía como está. Pero bueno, siempre hay quien esa economía la puede transformar en dinero, como hay mucha gente que se enriqueció con el año y medio, dos años que estuvimos con la pandemia parados. Y bueno, pero hay mucha gente que ganó muchísima plata con la pandemia, ¿no? Claro, pero es un porcentaje muy chiquito.

Entonces, hoy, la verdad que no sabemos qué pasa con la economía y tampoco sabemos cómo se mantienen las provincias. Porque las provincias hoy le están diciendo a la nación, “devuelvanos” lo que nos deben. O sea, no queremos que nos den nada nuevo, pero “devuelvanos” nuestra plata.

Porque el sistema es así. Todo lo que se comercializa, todo lo que se hace en Salta, va para Buenos Aires y Buenos Aires tiene que devolver. No es como el sistema chileno, que es al revés. Acá, va toda la plata a Buenos Aires, Buenos Aires cada vez se hace cargo de menos servicios, no atiende las rutas, no atiende la salud, no atiende la educación. Entonces usted dice, ¿y qué se va la plata? Y será en la timba financiera. La verdad que no lo sabemos.

Ahora, ¿cómo hacen las provincias? Por suerte se han puesto de acuerdo los 23 gobernadores y reaccionaron en un momento y dijeron, bueno, vamos a pedir la nuestra. Ahora hay que ver qué pasa en el medio de todo esto con el Senado, con la Cámara de Diputados, y ya empieza a jugar la parte política. ¿Habrá alguno que va a desertar de esto? La verdad que no se sabe.

Porque estábamos hablando de economía, pero estábamos hablando también de política. Vienen las elecciones dentro de dos meses. Así que nadie sabe lo que pasa.

De todas maneras, hay provincias, como Salta, por ejemplo, no hablo de otras provincias porque no sé cuál es la situación, pero Salta nunca dijo, el Gobernador o el ministro de Economía, este mes no va a pagar los sueldos. Quiere decir que se siguen pagando los sueldos. Sabemos que hay un crédito internacional pedido ahora por el gobierno de la provincia.

Ya lo aceptó la Nación. Ese crédito va a ser respaldado por Nación, porque lo que le piden a los gobernadores cuando van a pedir crédito afuera es cuál es el cumplimiento anterior, qué pasó, y además que esté asegurado con la coparticipación federal. Por lo tanto, lo tiene que pasar esto.

El pedido del crédito lo tiene que autorizar el señor Caputo. O sea que es el dueño y se sienta arriba de la plata, por supuesto. Pero claro, acá el crédito se está pidiendo. Lo hemos invitado al Ministro de Economía, Roberto Dib Ashur.

Vamos a hablar esta noche con él para ver cómo se mantienen las provincias argentinas sin el dinero que se queda a Buenos Aires, de acuerdo a lo que dicen los gobernadores y de acuerdo a una ley que presentaron en el Congreso de la Nación para que Nación les devuelva la plata. Ahora, ¿por qué Nación se queda la plata? No sé. ¿Será porque son dueños del país? O sea, es Nación.

Ahora, hay problemas con Salud, hay problemas con el Garraham, hay problemas de todo tipo. Pero están en esta timba financiera, de acuerdo al catálogo que le da cada uno dentro de las posibilidades de cómo se maneja la plata, para mí esto es una timba financiera del señor Caputo. Ya lo demostró con la época de Macri.

Por eso Macri lo echó. ¿Será, por lo menos así se comenta, que el FMI le pidió a Macri que lo desplace a Caputo? ¿Por qué? Porque estaba llevando todo para la mona. Si ya lo echó una vez, ahora le dio el doble de plata, la verdad es que se hace muy difícil de entender qué pasa con la economía en nuestro país.

Así que tendríamos que ser adivinos para decirle a ustedes apuéstenle al dólar, porque con el dólar no pierde. Y si le diríamos apuéstenle al peso argentino, no sabemos porque inclusive está la idea de cambiar la moneda. Así que sobre eso lo hemos invitado hoy al Ministro de Economía de nuestra provincia para que nos pueda explicar algo de lo que está pasando en el país.

Ese es un tema. Segundo tema. ¿Tenemos elecciones dentro de cuánto? A ver, el 7 de agosto se vence en la presentación de alianzas, 7 de agosto.

El día 17 de agosto se hace la presentación de la lista a candidatos de los diputados nacionales y senadores nacionales. Y las elecciones son el 26 de octubre. Quiere decir que estamos a muy poco tiempo. No solamente la presentación de las listas, quiénes van a fusionarse con quién, quiénes van a trabajar con quién. Falta todavía, pero no falta tanto. Estamos hablando de menos de 30 días.

Candidatos a diputados. Y hay una sola que hasta ahora está sonando, que está apoyada, sabemos, por el Gobierno Provincial, porque parece que para el Gobierno Provincial hizo una buena gestión, que es la señora Calletti. Parece que este Gobierno la va a proponer de nuevo para que sea diputada nacional.

En lo que hace a los senadores, acá hay dos candidaturas hasta ahora aseguradas, porque ellos mismos se proclamaron. Uno es Sergio Leavy y el otro es Alfredo Olmedo. Después del resto, del justicialismo y del Gobierno Provincial y de todo lo que se habla alrededor de cosas, no sabemos nada.

Vamos a ver si esta noche nos cuenta algo Juan Manuel Urtubey, que está invitado a nuestro programa para hablar sobre política y sobre lo que puede llegar a pasar por la provincia de Salta en las próximas elecciones. Pero antes de avanzar sobre esos temas, a mí me gustaría avanzar sobre algo que, bueno, está de moda allá en el presidente y son las groserías que dice sobre la gente. Lleva ya ofendidos o trajinados públicamente 34 periodistas, con nombre y apellido, que los denigra a través de las redes y les manda a los empleados de él, que manejan las redes, a que los castiguen, pero con nombre y apellido.

El último, ¿a quién le tocó? A Riad. Algunos dicen que es una estrategia del Gobierno esto de decirle cosas a los periodistas que más o menos están en los medios que representan a alguien y él con eso se ve reflejado después en las redes. La verdad es que no sé cuál es la verdad, pero sí sé que la verdad de todo esto es que hay una falta de respeto del presidente, los argentinos, hacia personas y hacia periodistas que realmente asusta.

Milei reprodujo mensajes en la red social X y lo trata de pelotudo a Jorge Rial. Esta vez Rial contesta. ¿Esto es de un país normal que pasen este tipo de cosas? Yo la verdad que no estoy de acuerdo con la respuesta de Riad, pero estoy menos de acuerdo con las acusaciones que hace el presidente sobre periodistas que trabajan o trabajamos en el medio, realmente.

¿Hay necesidad de llegar a esto? Yo creo que no. No habla de un país normal. Habla de una anormalidad terrible en la comunicación del propio Estado.

¿Quién lo ha provocado esto? El propio presidente. Lo hace a propósito, lo hace porque se desboca en algún momento, porque no se enfrenta realmente con la gente y le dice lo que tiene que decirle, o llama a algún periodista y le dice quiero hablar con vos porque me estás tratando mal y creo que es injusto lo que estás haciendo y le explica cuál es su plan de gobierno. La pregunta sería, ¿tiene plan de gobierno de Milei? ¿Usted lo conoce? Porque tal vez no lo conozca. Y yo tampoco lo conozco. Y yo creo que nadie lo conoce. O sea, más allá de la timba financiera manejada por Caputo, no es mucho más de lo que se conozca.

Ah, la represión a través de la señora Bullrich. Entonces, bueno, con esos ejemplos, la verdad que no creo que vayamos a salir adelante."