De Salta a la Elite: La Historia de Mario Celedón, el salteño que relató en el Mundial de Clubes 2025

La historia de Mario Celedón, periodista deportivo salteño radicado en Córdoba y fervoroso simpatizante de Gimnasia y Tiro, inspira a muchos. Su vocación, esfuerzo y profundo amor por el fútbol lo llevaron a emocionar a miles con sus relatos. Celedón conversó con Aries y brindó detalles de su vertiginosa carrera, que incluyó la cobertura del Mundial de Clubes 2025.

Celedón relató la rapidez con la que todo sucedió en su carrera, dejó su huella por los micrófonos de Aries en los primeros pasos de su trayectoria. "Estaba haciendo una cosa hace un año y medio y estaba sentado laburando en la concesionaria y estaba pensando decir, 'Bueno, esto será para mí o esto no será para mí'", contó reflexivo.

Sin embargo, poco después, el Superclásico argentino le abrió las puertas de Cadena 3, una de las radios más importantes del país. "Tener la posibilidad en ese momento de empezar a ir a las canchas, empezar a viajar, empezar a tener la chance más de relatar y en menos un año te diga, 'Mario, vas a ir al Mundial de clubes, tenés que prepararte para ir a hacer la cobertura, relatar los partidos'", expresó. A pesar de la velocidad de los acontecimientos, Celedón mantiene la humildad: "Uno se obliga a no irse de eje y tener siempre los pies sobre la tierra porque si no te bajan de un hondazo, me decía un amigo", señaló.

El Mundial de Clubes fue una experiencia intensa y novedosa para el relator salteño. "De principio primero era todo nuevo hasta el final", afirmó. Junto a su compañero Claudio Giglioni, cubrió eventos como los entrenamientos de Boca Juniors y el Inter Miami de Lionel Messi. "A la mañana estábamos en entrenamiento de Messi, a la tarde estábamos en el entrenamiento de Boca, teníamos conferencia de prensa al mediodía, teníamos atención de los jugadores a la tarde en Boca, había un evento en un hotel", detalló sobre la exigente agenda. A pesar del cansancio, Celedón destacó el disfrute: "Era una intensidad alta de trabajo, pero al mismo tiempo de disfrute de estar en caja sexta, pero esperando siempre los partidos que eran lo más lindo con mucho trabajo y con muchas emociones juntas".

Celedón recordó con especial emoción el partido del Bayern Múnich contra Boca Juniors: "Qué locura todo esto y llegar al mismo tiempo también con un poco sin voz y que después se haga sea un gol de boca y termine rompiendo toda la garganta".

Mirando hacia atrás, Mario Celedón compartió sus sueños de infancia. "Cuando estaba en Salta me imaginaba primero relatando en la cancha de Gimnasia y Tiro y tener el viaje de visitante para ir a los a los partidos en Córdoba", evocó. Luego, sus aspiraciones crecieron a cubrir la Selección Argentina y estadios de Primera División. Sin embargo, viajar tan lejos para una cobertura tan grande como un Mundial de Clubes era algo que solo imaginaba "capaz que en los sueños más locos cuando era un niño". Hoy, esa "locura" es una feliz realidad, completó.