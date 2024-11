Pronostican una inflación del 3% para octubre y del 120% para el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su estimación mensual sobre la evolución de los precios, que proyecta una inflación del 3% para octubre y una inflación anual del 120% para 2024.

Este dato se dio a conocer luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara que su índice de precios para octubre fue del 3,2%. Según el relevamiento realizado por el BCRA, en el décimo informe del año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron una inflación mensual de 3% para octubre, con una leve disminución para noviembre, donde se proyecta un 2,9%.

Además, se destacó que la inflación "núcleo" (la que excluye productos volátiles como alimentos y energía) se mantendría en 2,9% en octubre y en 2,8% en noviembre, acercándose a la meta establecida por el Gobierno.

En términos de la actividad económica, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2024 será 3,6% inferior al de 2023, aunque se anticipa una leve recuperación en el tercer trimestre del año, con un crecimiento del 2% con respecto al trimestre anterior. Para 2025, se proyecta un crecimiento del 3,6% interanual.

La tasa de desempleo también se mantuvo estable, con una estimación de 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el tercer trimestre del año. En cuanto a las tasas de interés, se anticipa que la tasa BADLAR de bancos privados se mantenga en 40% TNA (equivalente a 3,29% mensual) en noviembre y diciembre, aunque el BCRA ya había reducido la tasa de política monetaria a 35% en noviembre.

En relación al tipo de cambio, el REM proyecta que el dólar alcanzará los $1.001 por unidad para noviembre de 2024, con un aumento mensual promedio de 2%.

En el ámbito del comercio exterior, se espera que las exportaciones de bienes lleguen a los US$ 77.864 millones y las importaciones sumen US$ 60.007 millones, lo que implicaría un superávit comercial más reducido, de US$ 1.102 millones menos que el estimado previamente.

Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para 2024 es de $9.014 miles de millones, lo que representa un aumento de $324 miles de millones con respecto a la estimación anterior.