El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para diversas localidades de la provincia, incluyendo, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma y Zona montañosa de Cafayate.

Las alertas se esperan para la tarde-noche de este sábado y la mañana del domingo.

Respecto a la alerta naranja se informó que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y principalmente ráfagas fuertes que podrían superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto la alerta amarilla se espera que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, incluyendo también frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

Naranja:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias

con linterna, radio, documentos y teléfono.

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.