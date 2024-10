Editorial Cara a Cara: La democracia distorsionada del Presidente

"¿Qué tal cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a hacer hoy una cosa un poquito distinta con el editorial por una sencilla razón. O sea, el presidente de los argentinos nos da cada día más material.

El jueves pasado con ustedes, hicimos, por supuesto, un editorial crítico con respecto a la conducción del país a través del señor Milei. Pero la verdad que no nos da respiro, porque esto fue el jueves a la noche. Bueno, ya el sábado a la noche se mandó un barbarazo, ya el lunes a la noche salió un reportaje que le hicieron en Canal 13 en Buenos Aires, o Canal OTN Noticias, y le pasó algo similar. Así que mire, le vamos a poner algo de los videos de lo que va a estar pasando, o lo que pasó la semana pasada, porque seguramente a partir de mañana nos encontramos con nuevas noticias.

Pero vamos a empezar hoy con un hombre local. Un hombre que ha demostrado que tiene tal vez un desconocimiento de lo que pasa en la realidad, sobre todo de las universidades. Un hombre que no hizo declaraciones en Salta, sino las hizo en el canal del Congreso, estoy refiriéndome al Diputado Nacional Zapata, que hace apreciaciones con respecto a la situación de las universidades.

Me pregunto cuán lejos viven nuestros representantes de la sociedad que precisamente están representando. Viven totalmente distanciados de esa realidad, y es por eso que a veces pueden llegar a decir alguna barbaridad. Este hombre dice que 800 mil pesos con eso podría vivir. Realmente es una locura lo que está manifestando. Es un desconocimiento total de una realidad que nos dice indudablemente otra cosa, ¿no? Todo simplemente para poder justificar un voto. Claro, él no dice cuánto él gana, él dice cuánto gana el rector de la universidad. Ahora, ¿usted sabe cuánto es para estar debajo de la pobreza? Ahí son 950 mil pesos. Hoy ya debe estar en el millón 100 para estar bajo de la pobreza. Y él está conforme con que un empleado administrativo, un decente que recién entra a la universidad, pueda ganar 850 mil pesos. Realmente cómo se desconectan de la realidad y cómo los compromisos políticos los llegan a decir barbaridades, ¿no? Indudablemente que el partido al cual representa, o sea, la Libertad Avanza, porque es un hombre que salió de otro partido acá y después se unió ya a la Libertad Avanza, un partido que seguramente nunca lo conoció, es un hombre que pernocta en el Club 20 de Febrero, tiene una vida bastante licenciosa en Salta, o sea, a través de su familia, las tierras que tiene en Rosario del Lerma. Entonces, bueno, no hay que salir a decir barbaridades. Y menos en desmedro de la gente que está ganando lo que está ganando. Ahora que usted me hable cuánto gana un rector, y yo le pregunto cuánto gana usted. Pero sería importante que usted diga, mire, este rector que está ahí gana tanto como usted lo dijo, y yo que estoy en el Congreso de la Nación, tengo que representar al pueblo de la provincia de Salta, yo gano mucho menos. Yo le puedo asegurar que no es así, usted no gana mucho menos. Y por otro lado, le hacían la pregunta los periodistas que estaban ahí, ¿no? ¿Usted podría vivir con eso? Y dijo, por supuesto, yo nunca he gastado más de lo que tengo. O sea, bueno, está bien, cuando hay un desconocimiento de quién es el reporteado a través de la periodista que le hace la nota, hasta ahí se lo puede dejar llegar. Pero que venga a Salta a decir que puede vivir Zapata con 850 mil pesos por mes, realmente es una locura.

Bueno, hablando de locuras. El día viernes de la semana pasada murió un hombre que ocupó varias veces, dentro del justicialismo, cargos importantes, sobre todo el Ministerio de Salud. Estoy hablando de Ginés González García. Se puede tener bronca hacia una persona que esté trabajando en otro partido. Lo que menos se puede tener con una persona que se muere es odio. Porque esa persona ya no está más, no tiene posibilidad de responder. Y queda una familia totalmente tocada. Porque ese hombre debe tener chicos, debe tener hijos, debe tener nietos. Y esto le va a quedar toda una vida.

El desprecio tal del Presidente que un día después de la muerte de Gines lo insulto en un evento público. Qué lindo ejemplo para un país, ¿no? Tener un presidente así. O sea, realmente sus palabras son no solamente reprochables, dan asco, ¿no? Yo cuando lo escuché, porque lo estaba viendo en vivo, digo, no puede ser que una persona pueda llegar a este nivel. Y estamos hablando de no un dirigente de cuarta. Porque ahora lo curioso es que todos los funcionarios del gobierno de Milei están usando terminologías parecidas. O sea, llámese del partido que sea, del PRO, de la Unión Cívica Radical, ya están aprendiendo todos que la ofensa así, en esa forma y de ese calibre, es una cosa totalmente válida. Y yo la verdad que no creo en eso. Yo creo en el valor de las palabras. Ya esto se lo dije más de una oportunidad. Ahora, esta gente no puede estar diciendo lo que dice entendiendo que ese es el valor de las palabras. Porque ¿quién le contesta al señor presidente lo que dijo de este señor que se acababa de morir? O sea, la familia todavía no lo había velado y él ya estaba haciendo ese tipo de apreciaciones. Realmente que es muy desagradable. Se puede estar de acuerdo con la política de él, desacuerdo, eso es otra cosa. Pero la falta de respeto, la falta de educación en un primer magistrado de un país, realmente es un hecho abominable.

Pero no solamente se refirió a eso. El día domingo redobló la apuesta. Se juntó con un periodista de Canal 13, no sé si fue el domingo o fue el lunes, y nuevamente con los periodistas. Ustedes se acuerdan que en la época de Kirchner, Kirchner hacía alusiones a lo que era Clarín. Y decía Clarín esto, Clarín el otro. Era una empresa editorial. Pero, Milei profundiza un poco más. Va con nombre y apellido de alguna persona. Los trolls agarraron a través de las redes y ya la perjudicaron a la hija de este periodista. O sea, es la mafia personificada de ese hombre. Muy retorcido, realmente muy retorcido. Y con una idea de cómo se maneja la democracia que creo que no tiene mucho que ver con lo que es realmente la democracia en el mundo. Esa es la impresión que da este presidente. La verdad que yo he visto cosas olorosas en los años 80. La verdad que yo he visto cosas dolorosas en los años que tengo. Y que son bastantes. Pero como esta ninguna. O sea, la falta de respeto. Porque él dice que lo que dijo Bonelli era un cargo vil para una persona. Y entonces lo que él dijo de Ginés González García, ¿qué sería? ¿Qué sería realmente? O sea, cuando no tiene argumentos, como no los tenía ahora cuando estaba explicando esto. Empieza a buscar cosas y agarra de un lado, agarra del otro, agarra del otro. Lo que hace es ensuciar gente con argumentos realmente falaces.

Mire, yo le digo, él tiene la oportunidad y lo que dice de Dugan es totalmente incierto, es mentira. Porque él le hizo un juicio a Dugan y fueron a la justicia y Dugan le dijo, pero yo nunca dije que usted era nazi. Sí, vos dijiste que yo era nazi. Bueno, demuéstremelo. No lo pudo demostrar. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron que Dugan era nazi. Así pasó en la situación con el periodista Dugan. Ahora, después él puede mandarle carta de documentos a quien le quiera mandar carta de documentos. Tiene esa protección por parte de la justicia.

No tiene que salir a denostarlo públicamente porque hay un hecho que a él no le gustó. Si alguien dijo que él se acostaba con la hermana, le hubiese hecho un juicio. Y si hubiese dicho que le pasaba lo mismo con los perros, le hubiese hecho un juicio. No puede devolver con la misma moneda al presidente de un país. Realmente es repudiable".