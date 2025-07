Franco Mastantuono: "Real Madrid me hizo cambiar de idea sobre River"

Franco Mastantuono rompió el silencio luego de su salida de River y explicó las razones que lo llevaron a aceptar la oferta del Real Madrid: “La decisión la tomé yo, mi familia me acompañó”, aseguró la joya del fútbol argentino, que venía evaluando su futuro desde hace tiempo. Afirmó que, hasta la aparición del club español, su idea era continuar en River, pero el llamado del Merengue le cambió los planes: “Cuando apareció el Real Madrid, me cambió todas las ideas que tenía”.

El mediocampista de 17 años reconoció que no fue una elección fácil. “No dormía, estaba muy nervioso”, confesó sobre los días previos a tomar la determinación. “Me dolía mucho dejar River, pero también sentía que era una oportunidad que no se podía desaprovechar”. Según detalló, mantuvo conversaciones con Marcelo Gallardo, quien le expresó su deseo de que se quedara y también habló con Jorge Brito, a quien le agradeció la forma en la que manejó la situación.

Mastantuono se refiere a la Copa Libertadores como una espina. El hecho de no haber ganado el título continental con el Millonario es algo que lo angustió a la hora de salir del equipo de Núñez. De todas formas, valoró lo que vivió en su breve paso por primera y se mostró ilusionado con volver en algún momento: “Me gustaría volver y tener revancha. Siempre voy a estar agradecido con River”.

Sobre su carta de despedida, reveló que fue escrita por él mismo, sin la ayuda de representantes ni asesores: “Quería que saliera de mí. Estaba en mi cuarto, solo, pensando en todo lo que viví”, relató. Aseguró que quiso hablar desde el corazón y que el mensaje reflejara todo lo que siente por el club ya que habla de River como su casa, donde creció como persona y como jugador.

Por último, envió un mensaje para los hinchas: “Espero que puedan entender mi decisión. No fue fácil. Me dolió mucho, pero sé que es lo mejor para mi carrera”. Franco Mastantuono ya piensa en lo que viene, pero no olvida sus raíces ya que afirma llevar a River en el corazón y que eso "no va a cambiar nunca"

Con información de 442