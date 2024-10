La Asociación del Fútbol Argentino se reunirá este jueves a las 16 en el predio Lionel Messi de Ezeiza a pesar de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que declaró como irregular la convocatoria. Allí se resolverá la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente hasta el 2029.

La dirigencia tiene el consenso para que siga al frente en el período 2025-2029 luego de estar al frente desde marzo del 2017. Pero antes, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, hizo una denuncia y la IGJ declaró irregular la Asamblea que se iba a realizar, ya que las elecciones oficiales debían ser en octubre del 2025.

Sin embargo, como la IGJ tardó mucho en definir, la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino hizo una presentación en un Juzgado Civil de la Ciudad y allí se dio la habilitación. Pero la IGJ se expidió y volvió a estar en contra de que suceda.

Ante esto, Chiqui Tapia aseguró que se iba a llevar adelante y allí no solo van a votar la reelección, sino también de la anulación de los descensos de Primera División, el torneo de equipos y la mudanza de la sede de AFA de Viamonte hacia el Pedio de la AFA.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, advirtió en Radio Rivadavia: “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”.

Pero, en medio de la polémica, Tapia consiguió dos aliados importantes: uno es la Conmebol, quien lo consideró “habilitado” para poder llevar adelante su cargo, y el Juzgado Civil 66, quien dijo que la intervención de la IGJ no estaba firme.