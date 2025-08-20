Con autoridad, Vélez se impuso a Fortaleza y clasificó a cuartos de Libertadores

Vélez derrotó este martes por 2-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida la semana pasada en Brasil.

Ante un José Amalfitani completo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se impuso gracias a los goles convertidos por Maher Carrizo y Tomás Galván, para sellar su boleto a la próxima instancia, donde espera por Racing que de manera agónica dejó afuera a Peñarol.

El comienzo del partido fue a pura acción del local, que tras un centro perfecto de Elías Gómez encontró la cabeza de la 'joya' velezana Maher Carrizo, para abrir el tanteador cuando apenas habían pasado siete minutos de juego.