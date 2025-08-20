Con esta victoria, no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027. En el plantel campeón se destaca la presencia de la salteña Bárbara Raposo
Un ex Central Norte nuevo DT de Colón
Ezequiel Medrán es el entrenador elegido por la dirigencia sabalera para reemplazar a Martín Minella y en las próximas horas será oficializado como DT de Colón.Deportes20/08/2025
Fue un martes de movimientos Colón, luego de que en la reunión entre los dirigentes sabaleros y Martín Minella hayan concretado la salida del entrenador. Su reemplazo ya fue elegido y AIRE pudo confirmar que se trata de Ezequiel Medrán, quien será oficializado en las próximas horas como entrenador del plantel profesional.
El extecnico de Central Norte , Ezequiel Medrán, se espera que esté sentado en el banco de suplentes rojinegro el próximo sábado 23 de agosto ante Chacarita.
El "Rojo" buscará revertir el 1-0 sufrido en la ida y meterse entre los ocho mejores del torneo continental. El equipo de Avellaneda atraviesa un presente complicado, pero confía en hacerse fuerte en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El "Pincha" recibe este miércoles al conjunto paraguayo con la chance de meterse en los cuartos de final. Con la ventaja obtenida en la ida, el equipo de Eduardo Domínguez se ilusiona con seguir avanzando en el torneo continental.
El "Fortín" derrotó al "Tricolor" 2 a 0 en el José Amalfitani, gracias al gol de Maher Carrizo y de Galvan. Los dirigidos por Guillermo se metieron en la siguiente instancia.
Con un final de película, Racing le ganó a Peñarol en el último suspiro y se metió en cuartos de LibertadoresDeportes20/08/2025
La "Academia" derrotó 3 a 1 al "Carbonero". 'Maravilla' Martinez por duplicado y Franco Pardo en el tercer minuto de descuento marcaron los goles de los dirigidos por Costas, mientras que Herrera había puesto el empate transitorio. Con este resultado, el conjunto argentino se llevó la serie.
Con el debut de Mastantuono, Real Madrid puso primera y le ganó a Osasuna en el arranque de LaLigaDeportes20/08/2025
La "Casa Blanca" derrotó al cuadro de Pamplona por 1-0, gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé. El ex jugador de River ingresó a los 68 minutos en lugar de Brahim Díaz.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.