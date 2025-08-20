Un ex Central Norte nuevo DT de Colón

Ezequiel Medrán es el entrenador elegido por la dirigencia sabalera para reemplazar a Martín Minella y en las próximas horas será oficializado como DT de Colón.

Deportes20/08/2025

Ezequiel-Medran.jpg

Fue un martes de movimientos Colón, luego de que en la reunión entre los dirigentes sabaleros y Martín Minella hayan concretado la salida del entrenador. Su reemplazo ya fue elegido y AIRE pudo confirmar que se trata de Ezequiel Medrán, quien será oficializado en las próximas horas como entrenador del plantel profesional.

El extecnico de Central Norte  , Ezequiel Medrán, se espera que esté sentado en el banco de suplentes rojinegro el próximo sábado 23 de agosto ante Chacarita.

