Un ex Central Norte nuevo DT de Colón

Fue un martes de movimientos Colón, luego de que en la reunión entre los dirigentes sabaleros y Martín Minella hayan concretado la salida del entrenador. Su reemplazo ya fue elegido y AIRE pudo confirmar que se trata de Ezequiel Medrán, quien será oficializado en las próximas horas como entrenador del plantel profesional.

El extecnico de Central Norte , Ezequiel Medrán, se espera que esté sentado en el banco de suplentes rojinegro el próximo sábado 23 de agosto ante Chacarita.