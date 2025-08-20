Con un final de película, Racing le ganó a Peñarol en el último suspiro y se metió en cuartos de Libertadores

Racing le ganó a Peñarol por 3-2 en el global, tras la victoria del equipo uruguayo por 1-0 en la ida, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez convirtió por duplicado, a los seis minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14 del primer tiempo, para la igualdad parcial. El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

Con este resultado, Racing clasificó a los cuartos de final y se medirá con Vélez en la próxima instancia.