Con presencia salteña: Las Leoncitas campeonas de los Juegos Panamericanos Jr

Ezequiel Medrán es el entrenador elegido por la dirigencia sabalera para reemplazar a Martín Minella y en las próximas horas será oficializado como DT de Colón.
Con esta victoria, no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027. En el plantel campeón se destaca la presencia de la salteña Bárbara RaposoDeportes20/08/2025
Estados Unidos y Argentina volvieron a encontrarse en una final Panamericana, pero ahora fue el turno de Las Leoncitas. Este martes 19 de agosto, ambos equipos salieron a la cancha, contra todo pronóstico, y fueron en busca del trofeo. El resultado final fue 3 a 0 para Las Leoncitas.
El primer tiempo comenzó con un gol a puro reflejo de Sol Guignet que luego fue anulado por el árbitro, pero el conjunto albiceleste continuó presionando y demostrando su juego, siendo ofensivas y buscando romper el cero nuevamente. Luego de una gran jugada de recuperación de Guignet que combinó con Victoria Falasco, Lourdes Pisthon (8') desvió el tiro de Falasco y puso el 1 a 0.
El tercer cuarto comenzó con un golazo de Lourdes Pisthon (31'). Tras un centro de Sol Guignet, la jugadora de Banco Nación desvió la bocha y dejó el resultado en una ventaja de 2 a 0. Durante todo el segundo tiempo Argentina continuó presionando, intentando ampliar el marcador, y faltando menos de 10 minutos Milagros Di Santo tuvo una situación clarísima, que terminó en otro córner corto, que la salidora estadounidense salvó. Lara Casas (56') dejó el partido en un 3 a 0 final con un push en el piso que fue a la red.
Con un final de película, Racing le ganó a Peñarol en el último suspiro y se metió en cuartos de LibertadoresDeportes20/08/2025
La "Academia" derrotó 3 a 1 al "Carbonero". 'Maravilla' Martinez por duplicado y Franco Pardo en el tercer minuto de descuento marcaron los goles de los dirigidos por Costas, mientras que Herrera había puesto el empate transitorio. Con este resultado, el conjunto argentino se llevó la serie.
Con el debut de Mastantuono, Real Madrid puso primera y le ganó a Osasuna en el arranque de LaLigaDeportes20/08/2025
La "Casa Blanca" derrotó al cuadro de Pamplona por 1-0, gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé. El ex jugador de River ingresó a los 68 minutos en lugar de Brahim Díaz.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.