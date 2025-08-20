Con presencia salteña: Las Leoncitas campeonas de los Juegos Panamericanos Jr

Estados Unidos y Argentina volvieron a encontrarse en una final Panamericana, pero ahora fue el turno de Las Leoncitas. Este martes 19 de agosto, ambos equipos salieron a la cancha, contra todo pronóstico, y fueron en busca del trofeo. El resultado final fue 3 a 0 para Las Leoncitas.

El primer tiempo comenzó con un gol a puro reflejo de Sol Guignet que luego fue anulado por el árbitro, pero el conjunto albiceleste continuó presionando y demostrando su juego, siendo ofensivas y buscando romper el cero nuevamente. Luego de una gran jugada de recuperación de Guignet que combinó con Victoria Falasco, Lourdes Pisthon (8') desvió el tiro de Falasco y puso el 1 a 0.

El tercer cuarto comenzó con un golazo de Lourdes Pisthon (31'). Tras un centro de Sol Guignet, la jugadora de Banco Nación desvió la bocha y dejó el resultado en una ventaja de 2 a 0. Durante todo el segundo tiempo Argentina continuó presionando, intentando ampliar el marcador, y faltando menos de 10 minutos Milagros Di Santo tuvo una situación clarísima, que terminó en otro córner corto, que la salidora estadounidense salvó. Lara Casas (56') dejó el partido en un 3 a 0 final con un push en el piso que fue a la red.