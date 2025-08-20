Independiente recibe a la U de Chile con la obligación de reaccionar

El "Rojo" buscará revertir el 1-0 sufrido en la ida y meterse entre los ocho mejores del torneo continental. El equipo de Avellaneda atraviesa un presente complicado, pero confía en hacerse fuerte en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Independiente afronta un duelo determinante en la Copa Sudamericana. Desde las 21:30, el conjunto de Avellaneda recibirá a Universidad de Chile con la necesidad de revertir la derrota por la mínima sufrida en la ida. El partido se jugará en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, con transmisión de DSports y arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, acompañado en el VAR por su compatriota Antonio García.

