Estudiantes busca liquidar la serie frente a Cerro Porteño en La Plata

El "Pincha" recibe este miércoles al conjunto paraguayo con la chance de meterse en los cuartos de final. Con la ventaja obtenida en la ida, el equipo de Eduardo Domínguez se ilusiona con seguir avanzando en el torneo continental.

Deportes20/08/2025

Estudiantes de La Plata afrontará un partido decisivo en su camino por la Copa Libertadores. Desde las 19, el equipo conducido por Eduardo Domínguez recibirá a Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde intentará sellar el pase a los cuartos de final. El encuentro será transmitido por Fox Sports y Disney+, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la asistencia del ecuatoriano Carlos Orbe desde el VAR.

