Estudiantes busca liquidar la serie frente a Cerro Porteño en La Plata

Un ex Central Norte nuevo DT de Colón Deportes 20/08/2025 Ezequiel Medrán es el entrenador elegido por la dirigencia sabalera para reemplazar a Martín Minella y en las próximas horas será oficializado como DT de Colón.

Con presencia salteña: Las Leoncitas campeonas de los Juegos Panamericanos Jr Deportes 20/08/2025 Con esta victoria, no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027. En el plantel campeón se destaca la presencia de la salteña Bárbara Raposo