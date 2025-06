Editorial Cara a Cara: “Cristina los unió a todos”

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, ¿qué temita esta semana? ¿Cómo desarrollar un tema de estas características? Esa es la situación. ¿Qué dirían los abogados o los que han tenido que juzgar en algún momento esta situación? Habrán dicho que la biblioteca tiene el 50% para un lado, 50% para el otro.

Ahora, lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner está presa. ¿Quién la metió presa? Bueno, según dice ella, y dice la gente que la acompaña, son los capitales, son los dueños de la Argentina. No es, en definitiva, Milei, Milei dice que no tiene nada que ver y que son las instituciones de la democracia las que están funcionando. A su vez, el peronismo estaba totalmente desunido hasta hace un mes atrás. Hoy están todos unidos. Es increíble las reuniones que se llevaron hoy a la tarde dentro de los hombres del justicialismo. Porque ya se juntaron todos, Moreno, Massa, Kicillof, y todos detrás de la figura de quién? De Cristina Fernández de Kirchner.

Tiene seis años para no poder actuar, o para estar presa, y para no poder actuar en política nunca más, en toda su vida. ¿Esto es una característica del peronismo? Las proscripciones, ¿piensa usted? Porque también la gente está, un porcentaje para un lado y el porcentaje para el otro. Algunos dicen que es una injusticia que se le haya metido presa y la otra parte, y todos sin conocer nada. Porque no sabemos qué dice el expediente. Nosotros realmente, a lo mejor, si lo conociéramos tampoco lo sabríamos porque no somos abogados, la gran mayoría. Y hay otra parte que dice que está mal y hay gente que dice que está bien. O sea, algunos se alegraron y otros se entristecieron.

Yo creo que nadie, ni siquiera los hombres de la corte, si han querido hacer un movimiento político con esto, podrían haber logrado lo que logró la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Son tres o cuatro días ya de gente permanente en la puerta de su casa. El fallo todavía definitivo va a estar entre hoy y mañana, y de ahí les quedan cinco días. Hay uno o dos feriados la semana que viene. Así que todavía no se sabe cuándo se tiene que presentar en Comodoro Pía. Todo esto hay cosas que son curiosas, ¿no? Información de migraciones, por ejemplo, que se reforzó el control en las fronteras por si Cristina se quisiera escapar. Bueno, hay de todo en la calle hoy. Y en los medios de comunicación ni le cuento. Ahora, yo estaba pensando hoy y digo qué cosas curiosas, ¿no? Las del peronismo. Porque el peronismo siempre tiene que pasar una cosa así para poder juntarse. Fíjese las veces que llamaron a la unidad cuando estaba la señora Cristina Fernández de Kirchner todavía en libertad, que no se había dado la sentencia, y no lo pudo lograr. Son de La Campora, son un desastre, qué sé yo. No faltó que a ella la metiera en presa, y de ahí en adelante están todos juntos. O sea, Cristina los unió a todos, cosa que, si ella hubiese estado en libertad, no sé si lo iba a lograr. Pero ahora se dio cuenta el peronismo que está realmente en problemas. Y la figura más importante de ese partido pasó a ser la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahora se tienen que poner de acuerdo todos, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Pero le dan la posibilidad de ganar la próxima elección, aunque parezca increíble. En base a quién, y al candidato que se pueda convocar, que pueda alinearse a lo que pueda decir Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es una mujer indudablemente con gran poder, lo está demostrando con la cantidad de gente que la está siguiendo.

El oficialismo se queda con un problema encima. O sea, se queda sin oposición. Las elecciones anteriores en la Ciudad de Buenos Aires, votó un 52 o 53 por ciento de la gente. Las elecciones próximas, sin Cristina y sin un candidato de justicialismo, ¿iría esa cantidad de gente a votar o iría menos gente? Se quedaría evidente la falta de una oposición fuerte a la figura de Milei. Pero yo creo que las reacciones del justicialismo, que tiene una gran vocación de poder, lo ha demostrado toda la vida.

Hagamos un poquito de memoria y el justicialismo sigue todavía pensando en la figura de Perón y Evita, creo que ahora habría que aumentarle la figura de Cristina. No sé si será el mismo volumen político, pero indudablemente que la van a convertir en una mártir. Porque una persona que está en las condiciones que está ella, donde el 50 por ciento, a lo mejor, de la población entiende que está mal juzgada, bueno, es una víctima del sistema. Por otro lado, si uno se pone a ver lo que hace la determinación de la Corte, quiere decir esto que la Corte funciona. O sea, quiere decir esto, sorpresivamente, que tenemos justicia en nuestro país. Por lo tanto, que ha demostrado la Corte, para los que lo quieran ver así, y que tenemos una justicia sana, que tenemos una justicia correcta, que tenemos una justicia que hace lo que tiene que hacer. Muy bien.

Ahora le faltaría hacer algo más, ¿no? Porque hay varios políticos que todavía están en la mira y hace mucho más tiempo que Cristina y todavía andan sueltos. Sería importante, si siguen esta línea, y los mete a todo en cana. Pero fíjense que, ¿por qué no hay mucha indignación en la gente? Porque la gente no está asociando, creo yo por lo menos, ¿no? No está asociando a la figura de Cristina Fernández de Kirchner con la corrupción. O sea, a la gente le importa tres pepinos, ya, si robó o no robó, la gente que está ahí, indudablemente, que dice que no robó, los demás dicen que robó, pero fíjense ustedes que, en el país, la Argentina, en el ranking de países latinoamericanos, estamos muy mal realmente, estamos muy mal. En 170 países que se mide la corrupción, Argentina está en el puesto 127 de 170. ¿Saben cuánto está en Chile? En el número 20. ¿Sabe cuánto está Brasil en el 67? Quiere decir que seríamos los líderes de la corrupción. ¿Quién comete la corrupción? A este nivel que lo cometió Cristina, según dicen, y los políticos. Ahora usted se pone a ver y dice, ¿por qué no salió la ficha limpia? Y será porque quedarían la mayoría de los que están en la calle. Por eso quieren poner fecha que era de tal tiempo a tal otro.

Tenemos un país en el que definitivamente estamos catalogados como un país corrupto. Entonces en un país corrupto esto no asombra. Indudablemente la gente no está asombrada. La gente dice, bueno la metieron en cana porque robó. No, la proscribieron porque podía ganar la próxima elección. Esa es la lectura que hacen algunos. Y el Estado se pone en víctima, a través de Milei su compañía, de que la justicia hizo lo que tenía que hacer. Ni hablar de Macri. Porque Macri debería estar preso. No sé cuánto hace, pero siempre de acuerdo a las informaciones que van saliendo. Porque Macri tiene causa de Correo, de espionaje, no sé qué cantidad de causas tiene. Y Milei en un año y medio ya acumuló causas. Que no sé si superan las cantidades de causas que podía tener Cristina. Seguramente que no. Pero los volúmenes que se están manejando, de cuánto es la defraudación que hizo a través de este Libra famoso, y a lo mejor la supera Cristina. ¿Y la justicia ahí no actúa? No, ni siquiera la Cámara de Diputados actúa al respecto. ¿Y cómo sigue libre este Macri? Y sigue libre porque sigue libre. Porque la Argentina es un país así.

Entonces tendríamos que dar la razón a Cristina. Esto es un problema de quién maneja el país. Lo maneja el AmCham, como dijo ella, o lo manejan otros poderes. Yo creería que la manejan otros poderes. Ahora, ¿esos poderes imaginaron que podría pasar esto con Cristina, que Cristina iba a convocar lo que está convocando? Yo creo que no. Yo creo que no se lo imaginaban.

Y qué me dicen si Cristina dice desde su departamento, porque va a estar, tiene la edad para estar en su casa, no va a ir a una cárcel seguramente. Si dice, bueno yo considero que el candidato tiene que ser tal. Y seguramente le van a hacer todos casos a Cristina. Porque le van a decir, si no, se nos va a desarmar el partido nuevo y el partido hoy se está armando. Y ustedes saben que cuando el peronismo se larga a trabajar todos juntos, son una potencia importante y fuerte. Y si Cristina da un nombre y dice este es el candidato y ese candidato gana las próximas elecciones, ¿qué harían con Cristina? Porque yo no creo que el peronismo, sabiendo lo que le gusta el poder y lo que sienten por el poder, vaya a decir nos vamos a pelear. Porque el adoctrinamiento que hizo Cristina diez o quince días antes de que salga la sentencia, realmente fue descomunal. Indudablemente que tiene un gran poder de persuasión. Y él dijo, muchachos, seguramente en la reunión habrá dicho, muchachos, si perdemos esta, estamos en el horno. Si este tipo nos gana en la próxima elección, estamos en el horno. Yo creo que ella es la que más convencida estaba de que iba a ir presa porque venía siguiendo todo el desenvolvimiento de esta tarea judicial. La venía viendo de cerca y además era una mujer con una experiencia realmente increíble.

¿Alguien le puede sacar el liderazgo a Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no solamente los peronistas. Porque los no peronistas, los que dicen hace bien que esté en cana, ninguno deja de reconocerle qué capacidad que tiene. Mira que se la banca sola. Porque está sola, el hijo vemos que no es de mucha ayuda políticamente. Es una mujer que va adelante, va al frente, está sola prácticamente y tiene más fuerza que varios juntos. Por lo tanto, estamos ante una gran líder política. ¿Se puede ser peronista o se puede no ser peronista? Pero eso creo que no se puede desconocer. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Todavía no está todo dicho, parece. Por lo menos así lo entiende mucho. Hoy Buenos Aires fue un caos.

Porque están organizados ya los cortes, dónde se van a hacer, cómo se van a hacer. La CGT no participa. Curiosamente la CGT no participa. Participa algún gremio por allí, descolgado. Me parece que también es una estrategia. ¿Por qué ahí? Porque la CGT no tiene mucho carisma hoy. Sus dirigentes en forma orgánica como para salir a provocar un paro. Porque la verdad que no va a ir nadie. Es más, la gente que va a convocar a Cristina Sola que la que puede convocar la CGT. Así que estamos ante un dilema nacional que, además, póngale el agregado que justo cuando pasó todo esto, el presidente del país estaba en una gira. Una gira que nadie sabe qué fue, pero gira al fin. Israel, España, Italia... El muchacho sigue de joda. O sea, recorrió ya 90 veces la vuelta al mundo dio, en un año y medio. Claro, pero no hay plata. Y eso todo ya la gente lo ve, ¿no? La gente lo ve. ¿Y Macri? ¿Dónde está Macri? ¿Desapareció? Parece que va a aparecer recién el fin de semana. Desapareció. Porque Macri cobró, ¿no? En esta situación. Le pegaron todo. Le pegó el gobierno nacional y le pegó el justicialismo.

Le cuento que tenemos para esta noche. Pablo Kósiner, dirigente justicialista. Vamos a ver si coincide con algo con lo que digo. Tal vez no. Y lo vamos a discutir y lo vamos a hablar, pero por lo menos lo vamos a hablar. Y Omar Carranza. Pero Omar Carranza... La virtud que tienen nuestros invitados es que nunca preguntan sobre qué tema vamos a hablar, lo cual nos deja en total y absoluta libertad de poder hablar lo que la conducción de un programa dice vamos a hablar sobre este tema, que es el que a mí me interesa. Después si quiere hablar de otro se puede hablar, pero hay un tema que me interesa. Y yo quiero saber, quiero saber de fuentes constitucionalistas. Hubo un cambio de la constitución acá, donde hay vencimiento de plazos, ya hay concejales que ya se van porque estuvieron dos años y los que vienen van a ir por cuatro. Lo mismo va a pasar con los Diputados. Pero qué va a pasar con el Gobernador de la provincia, con la reforma a la Constitución. ¿Puede tener un nuevo mandato Gustavo Sáenz dentro de dos años o no lo puede tener? Lo vamos a hablar esta noche con Omar Carranza, constitucionalista, un hombre muy acreditado en el medio".