"¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué país que nos desconcierta día a día, no sabemos para dónde vamos. Tampoco sabemos dónde estamos parados. La primera vez que en el Congreso de la Nación se consigue hacer una elección donde dicen que los jubilados tienen que ganar un poco más. Se ponen de acuerdo los partidos políticos. Una cosa realmente increíble. La mayoría abrumadora, tanto en Diputados como en el Senado. Pero aparece el Presidente y lo veta. Eran 20 mil pesos por cada jubilado, no más. Tampoco se iban a hacer ricos, pero por lo menos iban a estar un poco menos presionados.

Se resolvieron movilizaciones todos los miércoles. Aunque no tienen las repercusiones que yo entiendo que deberían tener de una parte de la sociedad tan importante como son las personas mayores. Porque ¿Quién no tiene en su casa una persona mayor? Ya sea el padre, ya sea el abuelo. Y sin embargo, no los apoyamos, porque no vamos con ellos a las marchas, así de sencillo.

Simplemente nos arreglamos con darle unos pesos si le hacen falta, pero no los acompañamos en su reclamo, que creo que sería muy importante. Ustedes acuérdense lo que fue cuando se juntaron los jóvenes, más las personas mayores, e hicieron un planteo al gobierno con las Universidades, el Gobierno tuvo que cambiar su actitud. Si hay una marcha, y en esa marcha van 100, 200, 300 personas, el Gobierno indudablemente se tiene que reír de eso porque se da cuenta que no tiene ninguna convocatoria. O sea, usted no le va a pedir a un jubilado que apenas puede comprar los remedios, que todavía encima tenga la voluntad de salir a buscar gente de su edad para ir a una marcha.

Mientras tanto la señora Bullrich, que es una inescrupulosa de primera línea, ella sí está segura de lo que hace, de la cantidad de gente que va a mandar. La manifestación del día de ayer, más o menos se estima que la cantidad de policías que había era como para un partido de Boca-River, con 50, 70 mil personas, y sin embargo un grupo de jubilados los fueron cercando, iban a aplicar el protocolo, íbamos a aplicar el protocolo, y ahí quedó. Y más allá de los palos que le dieron, y las cosas que le hicieron, que son realmente horrorosas. Los agarraban, se le tiraban encima, los agarraban de las manos, de los pies, seis, siete policías. Una cosa realmente inhumana. Es terrible. Uno ve esto y no sabe qué decir ¿Cómo puede haber tanta, tanta insensatez? A todo esto adentro estaban dialogando, nada menos que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministro Francos, con los Diputados que estaban presentes.

Ahora, el Gobierno Nacional dijo que lo iban a vetar. Tiene que ir de nuevo al Senado y a la Cámara de Diputados. Si uno usa el sentido común, dice, -¿Qué es lo que votaron los Diputados y los Senadores?- Y algo que creían prudente, que querían lógico, para la clase pasiva, ¿sí? Pero ahora parece que va a cambiar la cosa. O sea, parece que no podrían, o podrían llegar a cambiar la votación. Sería realmente increíble, porque por más que nos enteremos de quiénes son los que cambiaron, después, vienen las elecciones, uno siempre se olvida.

¿Cómo puede ser que en una sesión se piense de una forma y dos sesiones más adelante, después de haber hablado con el Presidente, haya grupos que puedan llegar a cambiar la opinión? ¿Cómo puede ser tan disparatado todo en nuestro país? O sea, ¿qué derecho hay de hacerlo eso a la clase pasiva? ¿Por qué? Y será porque es la que tiene menos posibilidades de defenderse.

A todo esto, hay un Twitter que publicó el propio Presidente de la nación, que realmente nos lleva un poco al horror de lo que pasa con nuestra política.

Yo me acuerdo cuando era chiquito de haber escuchado una frase que decían, aquellos tenían plata en algún momento, y ahora se quemaron hasta las joyas de la abuela. Y bueno, nosotros las joyas de la abuela que podíamos tener en el país era el oro que estaba en el Banco Central de la República Argentina. ¿Quién no escuchó la frase de que cuando estaba el peronismo o cuando estaba Perón no se podía entrar al Banco Central porque no había lugar en los pasillos para caminar por la cantidad de oro que había?

Algunos dicen que fue un mito esto, no fue tan así, pero que había oro, había mucho oro. ¿Dónde lo llevamos al oro? ¿Dónde llevamos las joyas de la abuela? Cinco camiones. Al país de los piratas se los llevaron. Los más piratas en el mundo son los ingleses. ¿Usted cree que los veremos de vuelta en algún momento? ¿Usted sabe para qué lo llevaron? ¿Usted sabe cuál fue el motivo más allá del que puede haber dado tibiamente el señor Caputo de que este oro iba para allá? ¿Usted cree que tiene fecha de regreso el oro ese que se han llevado?

Se llevaron las joyas de la abuela. Si la vendieron o no, no sé, pero que no la tenemos más en el país, eso tenga la seguridad que no está más en el país. Se llevaron hasta las joyas de la abuela. ¿En qué va a terminar todo esto? Tenemos que esperar que pase el tiempo. Hay que esperar un poco todavía para el gobierno del señor Milei y faltará la reflexión de mucha gente porque todavía, aunque parezca mentira, hay mucha gente que tiene confianza en que este proceso puede salir adelante y que este proceso puede ser exitoso.

Lo vamos a charlar en el programa de hoy. Vamos a estar con la Ministra de Educación esta noche. Vamos a estar con ella porque hay recursos que Nación cortó. Está la situación de los colegios privados, que es otro tema importante. Está una famosa carpa en la Plaza 9 de Julio. Es un tema menor, yo sé que es un tema menor, pero que se convierte en algún momento en mayor. O sea, ¿qué hace la gente esa en la Plaza 9 de Julio? O sea, ¿por qué debería estar allí en un reclamo que ya la propia justicia le dijo, señores, esto lo tienen perdido? O sea, no es que ganaron una instancia y están esperando que el gobierno les pague. No deberían estar en el lugar. Ahora, ¿de quién sería la responsabilidad de sacarlos? Cuidado, yo no soy partícipe de la señora Bullrich, ¿no? De ir y agarrar los palos a los que están ahí. Pero sí, yo creo que se podría formar una comisión de la Cámara de Diputados, de Senadores, gente interesada por la política, hablar con esa gente y hacerle entender que pueden estar equivocados y que tienen que ir y agarrar el ciudadano. Y tenemos el Milagro en el medio. ¿Sabe lo que va a hacer esa carpa en el medio del Milagro? No lo quiero ni pensar. Otro tema que deja para pensar. Me gustaría que ustedes vayan pensándolo con nosotros para ver, porque se lo voy a preguntar a la señora ministra. ¿Ustedes creen que los chicos tienen que ir a la escuela con celulares o no? Estamos tan atrasados en la Argentina que todavía seguimos pensando en los pizarrones. Y hoy los pizarrones ya no son más necesarios. O sea, hoy lo único que tiene que hacer el chico es entrar a la clase con un celular y de ahí puede dar todas las explicaciones que quiere y puede aprender lo que va a ser el mundo en el futuro. Los pizarrones son el pasado. Se lo vamos a preguntar a la señora Cristina Fiore la noche de hoy.

El otro panel que tenemos es algo que nos avergüenza, por lo menos algunos, los que creemos en la Justicia, nos tiene que avergonzar. Hace 14 años que hay un crimen que está sin resolverse. Es el crimen de las famosas chicas francesas. Y no volvieron ninguna de las dos a su país. Lleva ya 13 años la causa. Un señor preso un montón de años. Primero fue culpable, después lo sacaron como inocente, después al otro día lo metieron preso, después ahora lo liberaron.

Dice que tiene que empezar todo de nuevo. Indudablemente que no ha empezado todo de nuevo. Y eso motivó, de acuerdo a la información que yo estoy manejando, que hay una productora a nivel mundial que se llama La Francesa. Estoy hablando de Netflix. Falta muy poco parece, según el director. El director está en Salta. Financiado por el gobierno de Francia para hacer un documental y desnudar esta realidad. Es increíble que en una provincia como la nuestra, dos chicas las matan, y no se sabe todavía quién puede haber sido. Es increíble. En la justicia pasaron varios Jueces. Algunos se excusaron, otros quedaron, otros ya fallaron. Así que en la justicia es realmente un expediente que creo que nadie lo quiere tocar. Esta noche vamos a hablar con una mujer que peleó mucho con esto. Me estoy refiriendo a la Dra. Sonia Margarita Escudero. Vamos a estar con ella hablando en profundidad."