“Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, ¿en qué país de locos que vivimos realmente, no? Si uno tiene que hablar de todas las cosas que pasan en el país, realmente es para volverse loco.

Casualmente, cuando venía para el canal, estaba viendo información del señor Sturzenegger, la nueva figurita del Gobierno del señor Millei, y entre las informaciones que están publicadas en el día de hoy, dice que el total de su patrimonio, el 98%, 98,8% de su capital, lo tiene depositado en el exterior. A su vez, el ministro de Economía, el señor Caputo, tiene depositado el 85% en el exterior. Es la gente que sale fuera del país a buscar inversiones para que nos salven la vida a nosotros. Ahora, la pregunta sería ¿Y por qué no traen la plata de ustedes primero? ¿No sería un buen indicio decir, es una forma de demostrar a los argentinos y a los inversores extranjeros que realmente vamos a salir adelante? No la van a traer, no se hagan ningún tipo de problema. Nunca ha pasado, no va a ser tampoco la excepción esta vez.

Vamos a hablar un poquito de lo local, porque vimos lo que pasó con los jubilados. Qué triste lo que están pasando con los jubilados. Pero lo triste es la falta de apoyo que le damos nosotros. Ayer había una manifestación de jubilados pidiendo que el Presidente no vete una Ley del Congreso. Había 100 jubilados, no más. Y yo me acuerdo cuando se hizo la última marcha en defensa de las universidades y se defendieron las universidades a capa y espada. Está bien en la juventud, movilizaron todo eso, pero esa juventud se supone que también tiene abuelos que la están pasando muy mal. Y están los padres de esos chicos también que la están pasando muy mal. Pero hay como una resignación de que el jubilado tiene que pasarla mal. O sea, tiene que llegar al final de su vida pasándola mal. Pero además, cuando se quieren quejar, porque siempre hay algún “revoltoso”, pongamos entre comillas, que quiere hacer una manifestación y quiere hablar y dice cosas del gobierno, los agarran a palos o como ayer, les echan gas pimienta en los ojos. Una situación realmente absurda.

Nosotros, mientras tanto, los ciudadanos ¿Qué hacemos por ellos? Más allá de estar hablando todo el día, que no les alcanza para comprar los remedios, no les alcanza para comer, no les alcanza para apagar la luz, los tienen que ayudar los hijos, los tienen que ayudar los nietos. Y el que no tiene quién lo ayude ¿Quién lo ayuda? ¿Somos tan insensibles que ni siquiera una marcha de esas características podemos llegar a ir? ¿O es tanto el miedo que nos provoca la señora Bullrich y sus medidas con respecto a las marchas que nadie se anima a salir? Para analizar la situación, porque yo creo que todos, quien más, quien menos, tienen un jubilado en la casa, o sea, el padre, el abuelo, no sé, pero es como si no existiera el apoyo del resto de la sociedad hacia el sector de los jubilados. Y fíjese, la parte social que cumple esta gente y la que ha cumplido en toda su vida, trabajando, haciendo sus aportes, y hoy llega a la vejez comprando la mitad de los remedios que le da el médico porque no puede comprar la totalidad.

Sin embargo, y hablando de la parte social, yo digo que trasladándolo eso a Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta ha generado en algún momento una Panadería Social. Seguramente usted está al tanto de lo que le estoy diciendo. La Panadería Social todos los días hace el pan para las escuelas, los hospitales, comedores, en todos los lugares donde hace falta, llevan pan. Sin embargo, la Unidad de Delitos Económicos Complejos a cargo de la Dra. Ana Inés Salinas Odoricio imputó al señor Luis Emilio Fayón por presunto delito de fraude a la administración pública, durante su gestión como Presidente de la Panadería Social.

Tiene que tener estómago para robar en una panadería social. Fueron imputadas también su esposa y su cuñada, como partícipes necesarios por el mismo delito. ¿De qué se trata? Manejo irregular de recursos de la panadería social. Podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de $100 millones.

Es un organismo de asistencia social. O sea, se hace pan para entregarle a la gente que menos tiene. Y se robaron, según dice la señora fiscal, 100 millones de pesos. La denuncia se efectuó el día 24 de marzo del 2004 por parte del Procurador General de la Municipalidad de Salta. Favorecían a comercios sin justificación. La esposa y cuñada de Fayón Medina, facturaban a la panadería sumas superiores a los $50 millones por fiambres y embutidos, existían sobreprecios en compra de insumos, hasta diez veces más caros que el valor marcado.

Me pregunto, con ese tipo de funcionarios ¿Dónde vamos? Es así, así como los veo, así son. Fue la ex intendenta quien lo nombró.

Por otro lado, habrán visto por televisión, una exposición en una Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, la exposición del Ministro Cuneo Libarona. ¿Lo escuchó? ¿Lo vio? ¿No le dio pavor, no le dio vergüenza, no le dio algo, no le hizo ruido lo que dijo?

¿Sabemos quién es Cuneo Libarona? ¿Quiere que hagamos una pequeña síntesis de cuál fue el desarrollo de él como abogado, qué lo llevó a ser en la actualidad Ministro de Justicia? Estuvo en el caso Coppola ¿Se acuerdan del caso Coppola? Él era el abogado, estuvo un mes preso por amenazas contra un ex-juez, el Dr. Galeano, por la causa de la AMIA. ¿Se acuerdan? Después fue sobreseído. Defendió a empresarios que estuvieron acusados de pagar sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas. Es amigo de confianza del empresario Eurnekián. Fue también abogado de condenados por narcotráfico, como Mariano Segovia, el “rey de la efedrina”, un hombre fuerte de negocio de la droga, en Rosario, antes de la irrupción de los monos. No son muy buenos los antecedentes que tiene. Representó a un abogado que estaba acusado de haber lavado dinero del narcotráfico colombiano. Fue defensor de empresarios, ex gobernador y ex senador nacional José Alperovich, cuando inició la causa por abuso sexual contra su sobrina que había sido su secretaria. Por esta causa, Alperovich está preso. Y así, sucesivamente, es la clientela que ha tenido Cuneo Libarona en su accionar como abogado.

Ese hombre, con esa moral, con esa dignidad, con esto que acabamos de escuchar, es nuestro representante en el Ministerio de Justicia de la Nación. Indudablemente que no vamos por muy buen puerto en lo que hace a los hombres del Gobierno Nacional.

Le cuento lo que tenemos para esta noche. Una mujer que se animó, dijo, yo voy a ser candidata, tres o cuatro o cinco días antes de las elecciones. Salió Presidenta electa de la Caja de Abogados. ¿Usted sabe cuántos abogados hay en Salta? 3.600, aproximadamente. Que están inscritos en el padrón, votaron 1.633, el 45%. Y le ganó nada más ni nada menos que a un hombre con muchos años dentro de la Caja, y además, representante de Monseñor Cargnello. Quiere decir que tenía toda la Iglesia atrás, y todos los hombres que componen la Iglesia Católica en Salta. Esta mujer se atrevió y dijo, yo lo voy a enfrentar. Y lo enfrentó y salió Presidenta. La Dra. Julia Toyos, indudablemente una mujer muy valiosa que le va a hacer mucho bien a la Caja este cambio. Ojalá así sea. Vamos a hablar con ella en la noche de hoy.

Y vamos a estar con el Ministro Camacho. El Ministro anunció aproximadamente 1.200 viviendas. Esto no es una novedad, esto lo anunció el propio Gobernador. Desde el próximo lunes las personas interesadas van a poder iniciar los trámites de inscripción a través de la web del IPV. Sobre una necesidad en la provincia de entre 70 y 80 mil viviendas para toda la gente que necesita. No solamente en el IPV, sino en todos los organismos que hacen a la vida a la vida pública de los que hacen viviendas. Ahora, usted dice, pero la cantidad es muy poca. Y sí, pero está parado. El hecho de haber conseguido 1.000 y pico de viviendas es un hecho realmente significativo. Sin embargo, en la tarde de hoy salió un comunicado de gente que está bastante molesta con lo que buscan hacer en las tierras del INTA. Si usted lo sabe esto, bien. Si no lo sabe, se lo voy a contar. En la famosa recta de Canepa a Cerrillos, el INTA, el gobierno provincial, compró, esto lo anunció el propio gobernador, 40 y pico de hectáreas para hacer viviendas populares. Bueno, entidades del agro salieron a reclamar diciendo que eso es para que sean terrenos de tierras productivas y no para que vaya a vivir gente en el lugar. Lo vamos a hablar esta noche también con el señor Sergio Camacho, que es nada más ni nada menos que el Ministro de Infraestructura de la provincia”.