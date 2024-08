La Dra. Julia Toyos se consagró como la nueva Presidenta, electa, de la Caja de Abogados de Salta, en las elecciones que se llevaron adelante hace una semana atrás. En su visita Cara a Cara la abogada se refirió a su trayectoria profesional, con más de 20 años de formación en Seguridad Social.

"Para la Caja de abogados se necesita una persona técnica más que una persona política, porque maneja los recursos de todos los abogados con un fin social, que es el de las jubilaciones y pensiones", explicó Toyos. Además agregó que, el esquema jubilatorio de los abogados no se diferencia mucho del sistema nacional, por lo que, las jubilaciones son "bastante bajas".

Toyos encabezó la lista "Transparencia", con la que ganaron las elecciones, habiendo sido la primera vez que se presentaba para disputar este cargo. Ella misma confirmó que había rechazado la posibilidad de ser candidata en varias oportunidades. Sin embargo, lo que la convenció que debía participar y que ella debía encabezar, fue la postulación del Dr. Eduardo Romani.

"Para mí él representaba a una persona que hace muchos años está en el poder. Está aquí, está ahí. Hay que darle una alternancia", explicó la Dra. además agregó que el Dr. Romani, "no está preparado para el cargo". "Él es una persona muy buena en gestión, pero no tiene los conocimientos. Yo tengo dos maestrías en Administración, Gestión, Planificación, Cálculo Actorial en Seguridad Social. Estudié en Italia Derecho Constitucional, estudié en Madrid, estudié en la Universidad de Rosario. Me la paso estudiando. Entonces, me parece que la Caja necesita una solución que sea técnica. Una mirada de la gestión, porque también sé Gestión, pero una mirada desde el conocimiento de lo que necesita el afiliado y desde los recursos que tenemos", sentenció.

En esta línea, Toyos remarcó cuál es la función social que considera debe tener la Caja, "la verdad que esto no es para ser política, esto es para administrar los recursos de todos los afiliados en pos de que el día de mañana nuestros jubilados, puedan tener una jubilación que sea digna y no como la de ahora, que está muy por debajo de la línea de pobreza".