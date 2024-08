Este martes el Gobierno de la Provincia de Salta realizará la presentación del sistema de ahorro previo para la adquisición de viviendas, cuya operatoria será administrada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y estará destinada a las familias que cumplan con la reglamentación. El acto se realizará a partir de las 11 horas en Grand Bourg.

En diálogo con Aries, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, anticipó los pormenores de este nuevo sistema que la provincia adoptará para la reactivación de la construcción de viviendas, suspendidas por la Administración nacional libertaria, cortando los fondos.

En Salta se paralizaron 2.000 unidades habitacionales y, ante esta situación, el Gobierno provincial optó por una alternativa para evitar que las obras queden inconclusas. "Nosotros apelamos al Sistema de Ahorro Previo", informó Camacho, detallando que este esquema permitirá que los futuros propietarios aporten entre 20 y 30 millones de pesos, ya sea de una sola vez o en hasta 18 cuotas.

Las cuotas, amplió, están definidas en UVIs (Unidades de Vivienda", relacionadas al precio de insumos y bienes vinculados al costo de construcción, que hoy cuesta 885 y se definieron 30 mil UBIS de valor, estimando 30 millones. “Supongamos que una persona entra a un anticipo y al mes siguiente las cosas, se referencia al UVIs que se va actualizando mensualmente, o sea que no se van a ir depreciando a lo largo del tiempo”, argumentó Camacho.

El Ahorro previo prevé que se abrirán dos padrones. Se abre un padrón para matriculados, “un porcentaje de las viviendas serán sorteadas entre matriculados de distintas profesiones que hay en Salta”, anticipó.

El ministro destacó que este sistema no modificará los criterios de selección originales del Plan Casa Propia, que se mantenían sin cambios. "No se toca y no se modifica el espíritu del plan: esto es primera vivienda, grupo familiar y por sorteo", aclaró.

"Esto nos va a permitir a mediano plazo seguir trabajando con el IPV y con planes de vivienda que serán totalmente de ahorro previo", explicó.

Finalmente, Camacho subrayó que este sistema garantiza la posibilidad de que más personas accedan a su primera vivienda, sin que el proyecto quede a medias. "El monto erogado se descontará del final de la cuota del pago de la vivienda cuando ya la estén utilizando", concluyó.