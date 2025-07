Sáenz criticó el centralismo y reclamó rutas seguras

Durante una entrevista en La Nación+ con Cristina Pérez, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respondió a las críticas del gobierno nacional hacia los mandatarios provinciales por el tratamiento del paquete fiscal. “Hemos priorizado siempre el diálogo por sobre todas las cosas. Acompañamos muchas medidas incluso sin estar de acuerdo, porque entendíamos la responsabilidad institucional”, afirmó, y lamentó que desde el Ejecutivo se minimice ese respaldo.

Sáenz cuestionó que se atribuya todo el mérito legislativo a un grupo reducido de senadores oficialistas. “Cuando escuchaba al presidente decir que el 15% de legisladores lograron lo que nadie, creo que se olvidó de todos los gobernadores que acompañamos con responsabilidad democrática”, expresó. Además, remarcó que muchas veces lo hicieron a pesar de desacuerdos, por el bien del país.

El gobernador también expuso su preocupación por la desconexión entre la mirada porteña y la realidad del interior. “Tenemos rutas de la muerte. Las provincias del norte no tienen vías seguras. Desde allá no se ve ni se siente lo que pasa acá”, señaló, e invitó a funcionarios nacionales a recorrer el territorio. Según Sáenz, las urgencias locales no están en la agenda de Nación.

Finalmente, el mandatario salteño diferenció entre quienes dialogan y quienes especulan. “No compartimos ese tipo de especulaciones, menos en tiempos electorales. Si seguimos así, cada semana vamos a tener un conflicto distinto. Tenemos que discutir los temas que preocupan a la gente: el consumo, la inflación, las rutas, la vida diaria del interior argentino”, sentenció.