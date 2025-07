Sáenz no descartó respaldar en el Congreso el veto de Milei si hay diálogo

En entrevista con Cristina Pérez en La Nación+, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la amenaza de veto presidencial por el paquete de leyes que aprobó el Senado la pasada semana y no descartó que sus diputados lo respalden si se mantiene el diálogo con Nación. “Hay que seguir conversando, nunca hay que cortar el diálogo”, señaló, a la par que insistió en la necesidad de mantener una relación institucional basada en el respeto.

El mandatario salteño destacó la importancia de la prudencia en los momentos de tensión política. “El hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Cuando uno está enojado, hay que tener templanza”, expresó. Frente a los cuestionamientos del Ejecutivo hacia los gobernadores, Sáenz aclaró que su postura sigue siendo de acompañamiento y construcción.

Uno de los puntos más firmes de su intervención fue el reclamo por la situación de las rutas en el norte argentino. “Las rutas de la muerte que tenemos en el norte. Los invito a que recorramos juntos las rutas del norte argentino porque desde allá no se las ve ni se las siente”, dijo en alusión a los funcionarios nacionales. Para el gobernador, muchas de las decisiones tomadas en Buenos Aires no consideran las condiciones reales del interior.

Sáenz también abordó el tema de los jubilados, a quienes calificó como víctimas históricas del ajuste. “Ningún gobierno resolvió el tema de los jubilados, siempre han sido la variable de ajuste. Cuando estuvieron en el poder, ¿qué hicieron por ellos?”, cuestionó, en referencia a legisladores opositores que hoy critican sin haber actuado en su momento.

Para concluir, el gobernador reiteró que el reclamo de las provincias no es personal ni partidario. “Vamos a seguir pidiendo lo que nos corresponde, que no es para los gobernadores, es para nuestros comprovincianos”, aseguró. Con un mensaje dirigido a la Nación, remarcó que “es muy difícil conocer la realidad de las provincias si los funcionarios no se levantan de sus asientos y empiezan a recorrer”.