Obras en el centro: arreglan vereda frente al mercado San Miguel

Este martes, la Municipalidad inició la reparación de la vereda sobre calle San Martín, en el tramo que va desde peatonal Florida hasta calle Ituzaingó. Se trata de una zona neurálgica del centro salteño, cercana al Mercado San Miguel, con alto tránsito de peatones y una parada de colectivos muy frecuentada.

Uno de los sectores más afectados estaba ubicado justo frente al viejo tinglado en desuso de la esquina de San Martín y Florida, cuya estructura también evidencia signos de abandono. La zona había sido señalada por los transeúntes como peligrosa, especialmente de noche o en días de lluvia.

Una vecina con discapacidad relató su experiencia: “Yo tengo artritis y me caí en la esquina de Mendoza e Ituzaingó porque la vereda estaba rota. Nadie me ayudó a levantarme, y me tuve que incorporar como pude. Para quienes tenemos dificultades para movernos, esto es un calvario”.

La mujer destacó que “es importante que arreglen esta vereda, pero también deberían seguir por otras calles donde circulan colectivos y autos, porque el mal estado del asfalto también provoca accidentes y daños”.

El avance de los trabajos representa una mejora en la accesibilidad urbana y fue bien recibido por los vecinos. Sin embargo, muchos insisten en la necesidad de un plan más amplio de mantenimiento del microcentro y las zonas más transitadas.