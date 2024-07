Editorial Cara a Cara: ¿Quién está buscando a Loan?

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema complejo hoy. Porque si bien hay mucha información, hay pocos resultados y uno a veces dice -¿Qué me está vendiendo la televisión argentina?- La venta de los últimos 35 días está basada en un niño de 5 años que se llama Loan. Todos los canales, las 24hs del día, permanentemente con movileros en la puerta del Juzgado, todos los programas, toda la programación, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Seguramente usted ya conoce toda la familia completa de Loan. La foto del almuerzo, la debe haber visto miles de veces. La ida a los Naranjales, a los involucrados y el espectáculo horroroso que dio el Gobierno Nacional, a través de la señora Ministra de Seguridad, la señora Bullrich, que manifestó a viva voz que se habían rastrillado, rastrillado 25.000 hectáreas. Se imagina lo que son 25.000 hectáreas, ¿no? ¿Quién? Todas las fuerzas armadas, todas. No faltó nada, desde helicópteros, drones, aeronáutica, policía federal.

¿Quiénes están acusados de esta maniobra? La justicia de Corrientes, los políticos de Corrientes, el Gobernador de Corrientes. Ni le digo, la policía está hasta las manos. Porque si uno sigue los relatos, la policía está hasta las manos. Ahora, el tema es ¿Quién lo está buscando a Loan? Porque yo creo que esto se busca con medidas de inteligencia. Indudablemente que al chico se lo llevaron. ¿Cuál sería el sentido de inteligencia de un país, de una provincia, de pensar que alguien secuestró un chico de cinco años para matarlo? Seguramente estamos hablando de trata. ¿Es la primera vez que se produce un caso de estas características en Corrientes? No. ¿En nuestra provincia no hay trata? ¿Por qué este chico tiene la difusión que tiene? ¿Y será porque los canales se están nutriendo de todo ese material? ¿Para qué?

Los expedientes judiciales siguen igual, ¿no? Yo me hago una pregunta ¿Usted no cree que una provincia en esas condiciones no es motivo de una intervención Federal? Con la actuación que tuvo el Gobernador, con la actuación que tuvo la policía, con la actuación que tuvo la Justicia. ¿Usted no cree que eso esta para intervenir por el Gobierno Nacional? Acá hay que cambiar todo. Esto está todo podrido. O vamos a pensar que con el comisario que esté preso ya vamos a solucionar el problema. No, acá hay una organización que indudablemente trabaja y hace mucho tiempo. Esto está aceitado. Y pobrecito el chico ¿Dónde estará? La señora Patricia Bullrich, en esos actos circense que tiene, dijo que iba a Paraguay. Y Paraguay le dijo: -Señora ¿A qué va a venir? Si usted viene acá a buscar al chico, quiere decir que a usted le consta que está acá, porque si no, ¿nosotros qué quiere que salgamos a buscar? ¿Usted tiene constancia de que el chico está acá?-. No, nadie tiene constancia de nada.

Como en los grandes espectáculos que se presentan así en la televisión, y se van armando los personajes. ¿Qué hace falta? Y hace falta una mamá, hace falta la abuela, hace falta el niño, hace falta la tía. Toda una familia que ya está, usted conoce perfectamente quién es la tía, quién es la sobrina, quién es la hermana, qué dijo el marido de la otra. O sea, tiene todo claro. Faltaba un abogado. Y ahora apareció Burlando.

Burlando no es un abogado. Cuidado, yo no tengo nada contra Burlando. No sé si esto lo hace en forma solidaria, porque en definitiva está conmovido desde Buenos Aires, se vive a este pueblito del interior, él no debe saber ni que existía. Pero algo hay detrás de esto con Burlando. Ya sea que se va a arreglar una candidatura política, y lo que está haciendo es tener imagen todo el día. Es más, sacó un video diciendo que da una recompensa. Es más que el gobierno. Está trabajando de manera paralela de la investigación con gente, instalados. Bueno, muy bien, sabemos lo que cuesta contratar a un abogado. ¿Quién lo contrata? ¿Quién le paga a Burlando? A lo mejor nadie le paga. Tengo que dejar la duda de que Burlando esté haciendo esto porque realmente está interesado en la criatura y es un problema de sentimiento. A lo mejor este hombre, con una carrera extensa hoy se puede dar el lujo de salir a defender una familia que necesita de su ayuda. ¿Vamos a ponerlo en ese contexto?. Pero es lo que hacía falta para completar el círculo. Todo el día, todos en los medios de comunicación. Todos dicen lo mismo, todos leen lo mismo. Una sola Jueza trabajando en el caso.

¿Quién lo está buscando a Loan? Dónde puede estar, esta es la gran pregunta.

Al Gobierno Nacional, le interesa buscarlo, más allá del espectáculo que hizo la señora Bullrich, ¿Que dijo el presidente de los argentinos con respecto a la venta de niños, de órganos, en el marco de su campaña? Y lo reforzó un Senador de la Rioja que reconoció que los chicos se pueden vender. ¿Quieren escuchar lo que decía el Presidente en 2023? (Fragmento entrevistas televisivas a Javier Mieli).

¿Le interesa al señor Milei, a la señora Bullrich realmente recuperar a Loan? ¿O entienden que un niño es una posibilidad de venta y listo? Por qué hacen semejante escándalo, ¿por qué Milei no recibe al padre y le dice lo que realmente piensa sobre lo que representa un flagelo mundial como es el secuestro y la explotación de niños en el mundo, mediante la trata de personas, porque él está de acuerdo con ese flagelo.

Un senador de este grupo libertario de la Rioja en el recinto solicitó la modificación de un proyecto para eliminar las penas contra las personas que “entregaran o permutaran u niño por necesidad”. Esto es lo que realmente piensan los libertarios con este tema.

Salta está exenta del país? No, en Salta hay trata y hay venta de niños. No es nuevo. Un día en el aeropuerto de Salta llega una señora de Francia, está cinco días y quiere volverse a ir, llama la atención en migraciones, porque la señora ingresó a Salta y no estaba ni embarazada y cómo podía ser que cinco días después se lleve un bebé en brazos. Esto alertó a las autoridades, el Juez en ese entonces Ricardo Lona, dio la orden de detención de la señora, intervino el Fiscal Trincabelli. Cuando ingresa a la causa y hace una investigación le dice al Juez que la mujer no está cometiendo ningún delito y suponiendo que así fuere, el bebé iba a tener una mejor vida en Francia con un estándar de vida superior al que podría tener en Metan. ¿Cómo salió ese bebé de Metán? Orán también figura en las cifras como uno de los municipios con mayores casos de adopciones y “cambios”. Había un profesional, ya fallecido, en Rosario de la Frontera que iba adoctrinando chicas solteras embarazadas que tenían necesidades, este hombre las abordaba y les daba como posibilidad si no querían tener al bebé, él podía facilitar una transacción. Esto se desarrollaba en Metán en una clínica que era cómplice. Los bebés salían por migraciones con toda la documentación correspondiente. Esto fue denunciado muchas veces en Salta y esto fue autorizado por el Juez Ricardo Lona y el Fiscal Trincabelli, esto está en los archivos de la Justicia Federal. Esto pasaba hace cuarenta años atrás, el desarrollo de toda una organización y cuando esto se hizo público, se frenó, por lo menos mediante esta modalidad que les cuento.

En Salta ya hay 11 personas desaparecidas en 2024, usted escucho algo de esto en los medios, alguien que esté haciendo el seguimiento, el rastreo de estas personas.

Esta noche la invitamos a Isabel Soria que es de la Fundación Volviendo a Casa, vamos a profundizar un poco este tema para dejar los circos de lado y ver si podemos ser serios en este problema de las redes de trata. En el segundo bloque, está invitado el Intendente de la Ciudad, que nos va a explicar en qué estado recibió la Municipalidad y qué es lo que piensa hacer con eso, porque acá se llevaron todo."